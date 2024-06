Ecco le anticipazioni della nuova puntata di Endless Love in programma lunedì 1 luglio: cosa succederà in questo episodio?

Anticipazioni, news e streaming di Endless Love. Ecco cosa succederà nell’episodio di lunedì 1 luglio.

Anticipazioni Endless Love 1 luglio

Partiamo quindi immediatamente con le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 1 luglio.

Grazie a una chiamata da parte di Efsane, Zeynep si fa trovare con la pistola di Kemal. Ciò dunque non fa che avvalorare la tesi che le sue visite a Emir siano mirate solo ed esclusivamente a recuperare l’arma di suo fratello.

Dopo averla consegnata a Kemal, quest’ultimo sembra preoccupato per l’imprudenza di sua sorella. L’ha perdonata per la decisione di Ozan di non costituirsi ma vorrebbe restasse fuori dalla guerra che si è creata con Emir.

Le anticipazioni di Endless Love informano come Onder sia molto preoccupato per Nihan. Vederla soffrire gli fa male.

Per questo pensa di proporle durante l’assemblea aziendale di realizzare un vecchio progetto per la costruzione di una scuola di belle arti nell’area in cui è presente la centrale termoelettrica. Ciò le permetterebbe a sua figlia non solo di avere uno scopo nella vita ma anche di potersi riavvicinare a Kemal.

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Per chi ancora non sapesse ma c’è stato un cambio di programma da parte di Mediaset negli ultimi giorni. Se volete sapere quindi quando va in onda Endless Love, ecco il nuovo calendario:

Dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

al dalle Il venerdì in seconda serata alle 23:20.

Non ci saranno quindi gli episodi dal lunedì alla domenica, ma ci si fermerà al venerdì, quando anche in seconda serata. Esperimento già riuscito nelle scorse settimane.

Quanti episodi conta e quante stagioni ha? Si tratta di due stagioni da 35 e 39 episodi l’una.

Dove vederlo in TV e streaming

Concludiamo infine con il volervi rispondere a un’altra domanda: dove vedere Endless Love in TV e streaming in italiano? Si fa riferimento a Canale 5 e Mediaset Infinity.

Oltre alla diretta nei giorni indicati, nella piattaforma di Mediaset Infinity si può anche rivedere la puntata quando si ha modo. Ogni episodio vanta una trama che vi darà modo di capire come finisce Endless Love.

Alla prossima con le nuove anticipazioni sulla serie turca!