Giulia De Lellis viene criticata sui social per l’abito scelto per le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Solo ieri si sono svolte le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. A non passare inosservato è stato però l’abito che ha indossato Giulia De Lellis, che è stata così travolta dalle critiche.

Giulia De Lellis al centro della polemica

Si torna a parlare di Giulia De Lellis. Nelle ultime settimane infatti l’ex corteggiatrice ha fatto spesso parlare di sé e non sono mancati rumor sulla sua vita privata. Dopo la fine della breve frequentazione con Giano Del Bufalo, di recente l’influencer è stata avvistata a Napoli con Tony Effe e a quel punto si è prontamente parlato di flirt. In queste ore intanto, come se non bastasse, Giulia è stata travolta dalle critiche ed è finita al centro di una polemica che ha fatto discutere i social.

Ieri infatti si sono svolte le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e a prendere parte al grande giorno della coppia è stata anche la De Lellis. Al matrimonio l’influencer ha ritrovato non solo il suo ex fidanzato Andrea Damante, ma anche lo stesso Tony Effe. Tuttavia a dare il via alla polemica è stato l’outfit che l’ex corteggiatrice ha sfoggiato.

L’abito scelto da Giulia De Lellis per le nozze di Cecilia e Ignazio infatti ha fatto storcere il naso ai più. In molti non hanno gradito il vestito indossato dall’ex corteggiatrice, che è così stata pesantemente criticata da diversi leoni da tastiera. L’ex volto del dating show di Maria De Filippi al momento non ha ancora replicato alle accuse del web e si è goduta il matrimonio in serenità.

Gdl ma perché questo abito per un matrimonio non stai andando al coachella dai pic.twitter.com/oCk37FUB4n — creestina (@creeestina) June 30, 2024

Nel mentre sui social non sono mancati anche commenti sulla reunion tra la De Lellis e Damante. In molti infatti continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra i due. Tuttavia tra Giulia e Andrea, come è ben noto, non c’è altro che un semplice rapporto di stima e affetto.