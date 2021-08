1 Il retroscena su Giulia De Lellis

Solo pochissime ore fa Veronica Fiumicini, sorella di Giulia De Lellis, ha sposato il suo storico compagno Jacopo. I due stanno insieme da ben 10 anni, e hanno già due bellissime figlie, Matilde e Penelope, che il web ha imparato a conoscere grazie all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che sui social mostra spesso le sue due nipotine. Già qualche giorno fa Giulia aveva annunciato di aver organizzato l’addio al nubilato di sua sorella, alla quale è da sempre molto legata, che si è svolto al bellissimo Castello di Pandora, situato tra Roma e Viterbo. Nella giornata del 29 agosto invece Veronica e Jacopo hanno finalmente celebrato il tanto atteso matrimonio, e naturalmente l’evento è stato testimoniato sui social.

Proprio la De Lellis infatti ha condiviso con il suo pubblico diversi scatti della giornata, mostrandosi anche insieme al suo fidanzato Carlo Beretta, col quale ha ormai una relazione stabile da diverso tempo. Non tutti però sanno che proprio l’influencer e sua sorella non hanno lo stesso cognome. Andiamo a scoprire perché.

Giulia De Lellis e Veronica Fiumicini hanno ben 10 anni di differenza. La madre delle due, a soli 19 anni, rimase incinta proprio di Veronica, nata dall’amore col suo ex compagno. Solo in seguito conobbe il padre di Giulia, col quale ha poi creato una seconda famiglia. Le due tuttavia sono cresciute insieme, e fin da piccole sono sempre state unitissime. Giulia nel mentre sui social ha raccontato anche dell’emozione nel vedere sua sorella sposarsi.

Come se non bastasse in queste ore proprio su Instagram è emerso anche il bellissimo discorso che la De Lellis ha fatto in occasione delle nozze di Veronica e Jacopo. Rivediamo le sue dichiarazioni.