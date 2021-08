La sorella di Giulia De Lellis si è sposata: le foto delle nozze da favola

1 Le nozze della sorella di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis due giorni fa ha raccontato ai suoi fan su Instagram di essere un po’ in ansia per l’organizzazione del matrimonio di sua sorella Veronica e suo cognato Jacopo. L’influencer si è occupata anche dell’addio al nubilato, tenutosi presso una location da favola come il Castello di Pandora, situato tra Roma e Viterbo, di cui vi abbiamo già parlato.

In quell’occasione tutto è andato a meraviglia e anche le nozze non sono state da meno. Questo perché Giulia De Lellis ha curato ogni minimo dettaglio per regalare un giorno da favola alla coppia, a partire dal luogo dove si è svolto l’evento, ovvero Le 7 Fonti, un piccolo angolo di paradiso presente nella Capitale. Accanto a Giulia presente, ovviamente, il suo attuale fidanzato Carlo Gussalli Beretta. I due hanno scattato qualche foto durante l’evento, che l’influencer ha postato nel suo profilo Instagram.

Foto Instagram – Giulia Salemi e Carlo Gussalli Beretta

Tra l’altro, come fatto sapere poi da Veronica sui social, sua sorella Giulia De Lellis è stata non solo l’organizzatrice ma anche la sua testimone di nozze, insieme ad altre tre ragazze. La sposa ha optato per un abito bianco, mentre le sue testimoni indossano un vestito lungo di colore verde (come mostrato nella foto di copertina). Tutti differenti tra loro, ma davvero bellissimi. Lo sposo, invece ha vestito un bellissimo smoking…

Foto profilo Instagram di Veronica, sorella della De Lellis

Per portare le fedi, invece, sono state scelte le figlie di Veronica, anche loro eleganti e impeccabili.

Ma non è tutto. Di seguito altri dettagli sulle nozze della sorella di Giulia De Lellis. Andiamo a scoprirli insieme…