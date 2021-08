1 L’organizzazione dell’addio al celibato

È un periodo positivo questo per Giulia De Lellis e non solo per quel che riguarda la storia d’amore che la vede insieme a Carlo Gussalli Beretta. L’influencer romana, infatti, è molto impegnata anche per l’organizzazione del matrimonio di sua sorella Veronica, all’oscuro di tutto.

Nelle scorse ore, infatti, proprio Giulia attraverso delle storie su Instagram ha raccontato la giornata prima delle nozze, che si terranno nella giornata di domani. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scelto il Castello di Pandora. Una vera location da favola, situata tra Roma e Viterbo, a ridosso della Cassia bis. La struttura è suddivisa in tre parti, dalla piscina al castello per passare ai tempietti. Ed è proprio in questo angolo di paradiso che Veronica ha potuto festeggiare, circondata dalle persone più vicine a lei questo importante giorno prima del matrimonio.

A consigliare a Giulia De Lellis questo magnifico posto è stato un suo amico. L’influencer si è detta molto soddisfatta e ha dato un giudizio assai positivo alla struttura e tutto il personale che ha ospitato lei e tutte le invitate per l’addio al nubilato di Veronica. Anche la futura sposa, però, è parsa davvero emozionata e senza parole nel vedere la sorpresa fatta da Giulia.

Proprio Veronica, come mostrato dai video caricati dalla De Lellis, si è molto commossa al suo arrivo al Castello. Tra tuffi in piscina, brindisi, balli e tanta spensieratezza, la giornata è trascorsa piuttosto velocemente. Giulia De Lellis ha svelato anche qualche chicca sui costumi e abiti indossati per l'evento.

Ma non è tutto, perché Giulia De Lellis non si è occupata soltanto dell’organizzazione dell’addio al nubilato, ma anche delle nozze di sua sorella Veronica. Ecco le sue parole a riguardo…