Andrea Sanna | 14 Gennaio 2023

Giulia De Lellis

Il rumor sul ritorno in TV di Giulia De Lellis

Da un po’ Giulia De Lellis non la vediamo più impegnata nel piccolo schermo. Ma le cose potrebbero presto cambiare, almeno soffermandoci sul rumor lanciato da Pipol TV. La pagina afferma infatti che prossimamente l’influencer romana tornerà in TV con un programma nuovo di zecca. L’ultima apparizione in un format da lei condotto risale a Love Island, in onda su Discovery Plus. Poi l’ospitata a Verissimo, ma anche qui non era emerso nulla.

Sembrerebbe che dopo i reality che le hanno dato maggiore notorietà, ora Giulia De Lellis voglia concentrarsi su altro. E quale migliore occasione se non farlo con un nuovo progetto? Ecco quanto si legge dalla pagina Instagram sopra menzionata:

“Giulia De Lellis torna in Tv! L’influencer prossimamente tornerà sul piccolo schermo, su Real Time, con un programma dedicato interamente al beauty”.

Sempre la pagina web ha fatto sapere che non sarà da sola! Accanto a lei, infatti, stando alle indiscrezioni, vedremo Manuele Mameli, il celebrity glam artist amatissimo sul web, che da anni collabora accanto a Chiara Ferragni, ma ha lavorato fianco a fianco anche di Laura Pausini e non solo!

Come dicevamo e stando a quanto si apprende si tratta di un format dedicato al beauty e alla ricerca della bellezza. Ma non è finita, perché insieme alla De Lellis e Manuele Mameli vedremo anche un giovane influencer, ma su questo si sta ancora decidendo il volto giusto a quanto pare. Sembra essere tramontata, invece, l’ipotesi di vedere nel cast Mattia Stanga. Ma a oggi non vi sono conferme.

Insomma al momento sembrerebbe che il progetto con Giulia De Lellis sia in work in progress e presto potrebbero esserci grosse novità per lei e per il suo affezionato pubblico. Vedremo se presto l’influencer rivelerà qualcosa a riguardo. Attendiamo aggiornamenti.