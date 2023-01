NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Gennaio 2023

GF Vip 7

Le accuse a Nicole Murgia

Poche settimane fa a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 7 è stata Nicole Murgia. In breve tempo l’attrice è diventata una delle protagoniste del reality show, e sono in molti a supportarla e a sostenerla. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web intero e che sta facendo a lungo discutere gli utenti. Nicole è stata infatti accusata di aver bestemmiato, e il video con la presunta imprecazione sta facendo il giro dei social. Il pubblico nel frattempo si è letteralmente diviso, e mentre in molti giurano di sentire chiaramente una bestemmia, tanti altri invece hanno preso le parti della Murgia, che sarebbe dunque secondo il loro pensiero innocente. Gli utenti tuttavia si stanno chiedendo se l’attrice possa rischiare la squalifica e se la produzione stia facendo tutte le verifiche del caso.

Al momento tuttavia gli autori del Grande Fratello Vip 7 non si sono ancora espressi in merito, e non è chiaro dunque quello che potrebbe accadere. Senza dubbio però la produzione, come è sempre accaduto in passato, farà i dovuti controlli e nelle prossime ore dunque sapremo quale sarà la verità.

Nel mentre in queste ore proprio Nicole Murgia ha dovuto affrontare la gelosia di Oriana Marzoli. Tutto è iniziato quando l’influencer ha beccato Daniele Dal Moro e l’attrice a chiacchierare tra loro in giardino. Dopo aver raggiunto i due però Oriana ha voluto parlare in privato con entrambi, per capire cosa stesse accadendo. La Marzoli ha così chiesto a Nicole se tra lei e l’ex tronista di Uomini e Donne ci fosse un interesse, e in seguito ha parlato anche con lo stesso Daniele, chiarendo i suoi dubbi.

La scenata di gelosia della Vippona tuttavia non è piaciuta ai più e in molti, tra cui Micol e Giaele, hanno criticato il suo comportamento.