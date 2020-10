1 Con una serie di post sui social, Giulia De Lellis ha raccontato di essere stata vittima di un’aggressione: ecco le parole della blogger a riguardo

Non è la prima volta che Giulia De Lellis finisce al centro dell’attenzione mediatica e del gossip. In particolare negli ultimi mesi come sappiamo la blogger ha fatto discutere dapprima per il ritorno di fiamma con Andrea Damante, e in seguito per la nuova separazione dal deejay. I due, dopo aver riflettuto a lungo, hanno infatti deciso di prendersi una pausa di riflessione, pur restando in ottimi rapporti. In molti nel mentre attendono con ansia il giorno in cui i Damellis annunceranno di essere tornati insieme, ma per adesso quel momento sembrerebbe essere ancora lontano. Nel frattempo però in queste ore è accaduto qualcosa che ha lasciato il web senza parole. Stando a diversi siti infatti pare che la De Lellis abbia subito una grave aggressione. Come se non bastasse sembrerebbe che diverse persone presenti invece di aiutare l’influencer le abbiano scattato delle foto.

Dopo aver letto tali notizie, Giulia De Lellis ha deciso di intervenire sui social, facendo chiarezza sulla situazione e svelando cosa è accaduto in realtà. La blogger ha così confermato l’aggressione, avvenuta circa due settimane a Milano. Ecco cosa racconta l’ex corteggiatrice in merito:

“Ho letto qualche articolo infelice in cui si dice che ho subito una brutta aggressione, e come se non bastasse molte persone intorno a me, invece di aiutarmi, hanno scattato delle foto. Allora, di questa aggressione purtroppo è vero, è accaduto circa due settimane fa a Milano. Non ve ne ho parlato perché intanto ci sta pensando chi di dovere, e poi perché se dovessi raccontarvi tutte le cose terribili che mi sono capitate negli ultimi mesi inerenti a queste situazioni non finiremo più. Non ho voglia di darci importanza e non mi va di mettervi queste angosce. Ho vissuto tutto in privato, come è giusto che sia con alcune di queste situazioni”.

