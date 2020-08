1 A seguito della crisi con Andrea Damante, annunciata nelle scorse settimane, Giulia De Lellis volta definitivamente pagina?

Solitamente si dice sia la notte a portare consigli, evidentemente però anche le vacanze sembrano dare dei risultati. A testimoniare ciò è Giulia De Lellis, la quale ieri attraverso un post su Instagram ha fatto il punto sulla situazione, lasciando intendere come sia pronta a voltare pagina, forse in via definitiva.

Come tutti ben sappiamo Giulia sta attraversando una profonda crisi con il fidanzato Andrea Damante e stavolta, almeno stando ai rumor, sembrerebbero essere sul punto di non ritorno. I due dopo il lockdown e l’inizio dell’estate sono stati spesso lontani e non solo per lavoro. A confermare la crisi ci hanno pensato il deejay e l’influencer.

Infatti mentre Giulia De Lellis ha trascorso del tempo in compagnia della sua famiglia tra Roma e le acque cristalline della Sardegna, Andrea Damante, invece, dopo alcuni giorni sull’isola insieme tra serate e la presenza dell’amico fraterno, Ignazio Moser, è partito da solo, senza la sua Giulia. Questo dunque non ha fatto che alimentare i chiacchiericci.

Ora a parlare nuovamente è Giulia De Lellis su Instagram. L’influencer ha lasciato intendere come il suo ritorno a casa preveda una serie di cose da sistemare, sia a livello lavorativo che privato:

“Ciao a tutti.

Questa estate italiana è, per me, ormai giunta al termine. Torno in città per riorganizzare la mia vita. con una quantità di cose da fare che neanche io stessa immagino. ma come sempre me la caverò…”

Ma ancor prima di far questo, Giulia De Lellis da cittadina responsabile, ha deciso di sottoporsi ai test sul Coronavirus che come abbiamo ben visto, ha tra gli infettati diversi vip:

“La prima cosa che farò non appena atterrata, sarà il test COVID-19 ( il tampone per esattezza) perché nonostante io non abbia alcun sintomo è comunque importante verificare di non averlo contratto e non mettere a rischio nessuna delle persone che mi staranno vicine. Mi raccomando: fatelo anche voi. In particolare se avete viaggiato e interagito con altre persone che a loro volta potrebbero averlo inavvertitamente contratto. La nostra salute, quella dei nostri cari e delle persone con cui lavoriamo deve ASSOLUTAMENTE venire prima di tutto. In bocca al lupo per questo rientro a tutti, io come sempre vi terrò aggiornati”.

Ha concluso Giulia De Lellis. Si attende dunque di scoprire il risultato, ma ci auguriamo tutto possa andare per il meglio, così come le cose tra lei e Andrea Damante. Intanto tramite Chi sono emersi ulteriori indiscrezioni sulla rottura…