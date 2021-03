1 Giulia e l’esibizione per Sangiovanni

La seconda puntata del serale di Amici ha avuto inizio e abbiamo già avuto un eliminato, ovvero la cantante Ibla. La seconda manche, invece, ha visto di nuovo la vittoria della squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Per tale motivo, essendo solo in tre, hanno dovuto andare a rischio di potenziale eliminazione, a fine puntata, uno dei tre concorrenti del team Paparini–Pettinelli. Giulia, infatti, ha fatto un’esibizione dedicata a Sangiovanni. Ma entriamo nel dettaglio.

La ballerina, quindi, ha dovuto cercare di salvarsi danzando sulle note di Mi sei scoppiato dentro il cuore. Questa, originariamente cantata da Mina, in questo caso è stata proposta la versione di Annalisa. Ma cosa c’entra il cantante con cui la concorrente ha intrapreso una tenera relazione? Quest’ultima ha ballato con l’aiuto di un oggetto, ovvero la giacca che il ragazzo ha utilizzato nella prima puntata. Qui sotto, infatti, potete gustarvi il filmato.

A quanto pare l’esibizione di Giulia per Sangiovanni ha conquistato tutto il pubblico e anche la giuria. Infatti, anche il web da sempre appassionato alla loro storia d’amore, ha decantato le lodi della ballerina su Twitter. Questo, perciò, l’ha portata a salvarsi per prima rispetto a Samuele, il quale ha mantenuto il suo posto in squadra, mentre Aka7Seven è andato a rischio eliminazione.

Per scoprire come finirà l’appuntamento continuate a seguirci.