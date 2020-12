Giulia e Pierpaolo sono sempre più vicini e nella notte si scambiano delle confessioni (VIDEO)

Il rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si fa sempre più ravvicinato. Dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci, l’ex velino ha stretto un rapporto molto intenso con Giulia. Da diversi giorni entrambi si punzecchiano e, nella serata di ieri, i due si sono lasciati andare ad alcune confessioni. Di fuori in giardino, a iniziare è stata Giulia Salemi, come riporta IsaeChia:

“Apriti! Io ti vedo che quando non passi il tempo a far ridere me o Tommaso…stai da solo e pensi. Racconta, apriti! Questo Grande Fratello l’hai voluto e hai la possibilità di liberarti, non avere paura. Non si capisce mai quello che pensi, io lo immagino, ma non su percepisce mai. Un tempo io giravo alla larga, ma ora vado dritta. La tua famiglia non si sa, il tuo passato non si sa, quello che vuoi non si sa.