Sono passati diversi anni da quando il pubblico ha fatto la conoscenza di Giulia Latini. La bella influencer come ricorderemo era nel parterre di corteggiatrici di Luca Onestini a Uomini e Donne, ed aveva fatto breccia nel cuore del tronista, che tuttavia al momento della scelta preferì tornare a casa con Soleil Sorge. Da allora la blogger ne ha fatta di strada, e a migliaia ad oggi sono i followers che la seguono con fedeltà e passione. Tuttavia queste non sono ore semplici per Giulia. Poco fa infatti con un lungo post su Instagram la Latini ha annunciato di essere positiva al Covid-19, e di essere in isolamento a Roma, lontana dalla sua famiglia e dai suoi amici.

Ma come sta Giulia Latini? L’ex corteggiatrice ha dichiarato di stare nel complesso bene, a parte qualche emicrania e un po’ di spossatezza. Queste le sue parole su quanto accaduto:

“Ciao ragazzi, vi siete preoccupati in molti e questo mi fa piacere. Ho sempre comunicato in estrema trasparenza con voi, quindi volevo dirvi che purtroppo sono risultata positiva al Covid-19. Per chi fosse preoccupato per il mio stato di salute, non c’è da agitarsi, ho solo forti emicranie e spossatezza. Sicuramente molti altri faranno qualunquismo inutile dicendo cose tipo “te la sei cercata” o “ti sta bene”. Fate pure. Non voglio in nessun modo polemizzare e mi prendo le mie responsabilità. Ad oggi, l’unica cosa che so è che starò per un po’ sola con me stessa e avrò modo di trascorrere delle giornate più introspettive e meno superficiali rispetto all’ultimo periodo. Sono isolata a Roma, quindi la mia famiglia e i miei amici sono al sicuro. Il resto con positività, come sempre, si supera. Un bacio contagioso. Giulia”.

Naturalmente noi di Novella 2000 facciamo un grande in bocca al lupo a Giulia Latini, e le auguriamo una pronta guarigione. Nel mentre sempre poche ore fa ad annunciare di essere in attesa dei risultati del tampone per il Covid-19 è stata un’altra ex tronista di Uomini e Donne. Rivediamo di chi si tratta e le sue parole in merito.