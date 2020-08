1 A seguito dei rumor che vedevano Giulia Quattrociocche incinta, adesso l’ex tronista di Uomini e Donne interviene e svela la verità

Solo lo scorso anno ad arrivare a Uomini e Donne in qualità di tronista è stata Giulia Quattrociocche. La verace romana, estranea al mondo dello spettacolo, pochi mesi dopo ha fatto la sua scelta, ricaduta su Daniele Schiavon. La relazione tra i due è però durata soltanto una manciata di mesi e poco dopo la coppia ha ufficializzato la rottura. Da quel momento Giulia ha deciso di tornare alla sua vita di sempre, abbandonando così il mondo dello spettacolo, e di lei per alcuni mesi non si è saputo più nulla. Inaspettatamente però qualche settimana fa Amedeo Venza ha sganciato la bomba: stando alle sue parole infatti la Quatroccioche avrebbe non solo iniziato una nuova relazione, ma sarebbe anche incinta! Questo quanto riportava il blogger:

“Ragazzi vi ricordate di Giulia Quattrociocche? Lei convive con uomo da tempo ed è incinta. Giulia si lascia con Daniele pochi mesi fa… lei si fidanza con un altro e ora aspetta un bambino… tutto molto strano… comunque auguri e figli maschi!”.

Tuttavia pare che le cose non stiano proprio così. A seguito dei gossip adesso ad intervenire è la stessa Giulia Quattrociocche. Come svela il portale Very Inutil Pepole, alcune fonti hanno avvistato l’ex tronista a Mirabilandia in compagnia di un ragazzo biondo, col quale sembrerebbe avere una storia. Tuttavia la romana ha categoricamente smentito di essere incinta, facendo intendere come si tratti solo di una fake news. Questo quello che riporta il sito in merito:

“Due ragazze, infatti, hanno incontrato l’ex tronista romana a Mirabilandia. Giulia era in compagnia di un ragazzo biondo, molto alto e, stando a quanto dicono le nostre fonti, si tenevano per mano. Scherzando, le nostre follower si sono congratulate con Giulia per la sua gravidanza. La risposta della Quattrociocche però è stata abbastanza chiara: ‘Le abbiamo fatto le congratulazioni per il fatto che fosse incinta. Lei ha detto che era una bufala, una cavolata e si è messa a ridere'”.

Nessuna gravidanza all’orizzonte dunque per Giulia Quattrociocche. L’ex tronista non è incinta, anche se le voci su un presunto fidanzato sembrerebbero essere veritiere. Nel mentre a parlare della presunta gravidanza dell’ex tronista era stato anche Daniele Schiavon. Rivediamo le sue parole.