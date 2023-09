Retroscena sull’addio di Giulia Salemi al Grande Fratello: la causa sarebbe il fidanzato Pierpaolo

Gossip

Debora Parigi | 16 Settembre 2023

Nella sostituzione di Giulia Salemi al Grande Fratello c’entrerebbe Pierpaolo Pretelli

Nella nuova edizione del Grande Fratello c’è stata una bella rovoluzione, sia per quanto riguarda i concorrenti e le regole, che per il cast in studio. A tal proposito, l’unico confermato è stato il conduttore Alfonso Signorini, ma intorno a lui tutto è cambiato. Le prime sono state le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, sostituite dalla giornalista Cesara Buonamici. E poi l’addetta social non è più Giulia Salemi, ma Rebecca Staffelli.

Parlando proprio della Salemi, in molti si chiedono perché sia stata fatta questa scelta. Addirittura fino a qualche mese fa (prima degli annunci ufficiali) sembrava che dovesse essere promossa opinionista. Cosa è accaduto allora? Dagospia ha rivelato un retroscena e in questa storia sarebbe coinvolto anche il fidanzato Pierpaolo Pretelli.

Come ricordiamo, l’ex vippone conduceva la scorsa edizione del GF Vip Party insieme a Soleil Sorge. Anche loro sono stati sostituiti e infatti alla conduzione del GF Party troviamo quest’anno Annie Mazzola e Andrea Dianetti. Quindi, come riporta Dagospia appunto, la sotituzione dei due fidanzati dipenderebbe proprio da Pretelli.

Il sito di gossip, che quasi sempre dà indiscrezioni che poi risultato vere, ha infatti scritto: “Pare che il fidanzato Pierpaolo Pretelli sia stato preso in antipatia da un potente personaggio”. Insomma la poca simpatia di qualcuno del Grande Fratello nei confronti di Pierpaolo avrebbe portato a scegliere di escludere anche Giulia Salemi da questa nuova edizione del reality. Ovviamente si tratta di un’indiscrezione, come già detto, e come tale va presa con le pinze.

Comunque Giulia e Pierpaolo hanno già nuovi progetti lavorativi, saranno infatti i conduttori della prossima edizione di Ex on the Beach Italia. Inoltre la Salemi, come già anticipato da Giuseppe Candela, dovrebbe essere ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta per quattro puntate.