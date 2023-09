Gossip

Vincenzo Chianese | 16 Settembre 2023

Uomini e donne

In queste ultime ore due ex tronisti di Uomini e Donne sono stati beccati insieme: ecco di chi si tratta e cosa sta accadendo

Due ex tronisti di Uomini e Donne avvistati insieme

In questi giorni su Canale 5 è partita la nuova edizione di Uomini e Donne, attesissima da tutto il pubblico. Nel corso delle prime puntate abbiamo ritrovato tutti i più amati protagonisti del Trono Over e abbiamo poi fatto la conoscenza dei nuovi tronisti che quest’anno si metteranno alla ricerca della loro potenziale anima gemella. Senza dubbio già tante sono le emozioni alle quali stiamo assistendo e nelle prossime settimane non mancheranno diversi colpi di scena. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che coinvolge due noti ex protagonisti del programma di Maria De Filippi.

A sorpresa infatti due ex tronisti sono stati beccati insieme. Di chi parliamo? Nientemeno che di Alessandro Zarino e di Sonia Lorenzini. I due, come ha riportato anche Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione, si sono incontrati a Napoli e sembrerebbe che proprio l’influencer abbia dormito a casa del modello.

Attualmente però non sappiamo cosa stia accadendo tra i due ex tronisti di Uomini e Donne. Nonostante i più maliziosi abbiano immediatamente ipotizzato a un presunto flirt tra Alessandro e Sonia, non è da escludere che tra Zarino e la Lorenzini ci sia solo una semplice amicizia. Attualmente i due diretti interessati non hanno ancora rotto il silenzio per fare chiarezza sul loro rapporto, ma nelle prossime ore potrebbero intervenire per la prima volta.

Nel mentre i fan attendono già con ansia di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi e come proseguirà il percorso dei protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Continuate a seguirci dunque per restare sempre al passo con tutte le news sul programma di Canale 5, e non solo.