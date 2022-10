1 La sorpresa speciale di Pierpaolo Pretelli

L’amore che lega Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi fa sognare e non poco i fan, chiamati Prelemi (nome nato dall’unione dei loro cognomi). Nelle scorse ore per l’influencer è iniziata una speciale avventura in radio. È entrata ufficialmente a fare parte della squadra di R101, esattamente come successo al suo fidanzato Pierpaolo. Questo il breve annuncio pubblicato dall’ex gieffina sui social:

“Oggi comincia un percorso importante per la mia crescita non solo professionale. La radio è la compagna di viaggio che tutti sogniamo. Da oggi diventa realtà grazie a R101. Vi aspetto tutti i weekend dalle 17 alle 20”.

E proprio in occasione di questo grande e importante traguardo, Giulia Salemi ha ricevuto un dolce in bocca al lupo da parte di Pierpaolo Pretelli, il quale le la fatto una meravigliosa sorpresa. In che modo vi chiederete? Ebbene nello spazio con protagonista l’influencer c’è stato modo di leggere una dedica da parte di un telespettatore. Un messaggio vocale che Giulia non avrebbe mai immaginato di poter sentire:

“Ciao amore, sono Pier. Questa volta ti dedico io la canzone che ti fa stare bene e non può che non essere ‘La nuova stella di Broadway’ di Cesare Cremonini. Mi emoziona anche a chiedertela. Questo per farti il mio migliore in bocca al lupo per questa tua nuova esperienza. Benvenuta in famiglia a R101. Un bacio”.

Giulia Salemi apprese queste parole non è riuscita a contenere l’emozione: “Ma io non posso piangere in diretta. Non sono più un concorrente del GF. Mi ha rovinato il make-up. Menomale che non siamo in diretta video”, ha detto ironica l’influencer, molto commossa.

La cosa che amo di più, è che nel loro amare traspare sempre il rispetto e la stima che hanno l’uno per l’altra, dai piccoli gesti alle attenzioni che hanno tra loro e per gli altri..sono due anime buone..non poteva esserci un altro destino per loro ❤️

pic.twitter.com/Grw056eaqi — NERAH (@headandthoughts) October 3, 2022

Un gesto davvero dolcissimo che ha commosso il web e i fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, felici di vederli così uniti e innamorati. Noi chiaramente facciamo un caloroso in bocca al lupo all’influencer per questa sua nuova esperienza. Ricordiamo che Giulia la vediamo due volte a settimana al GF Vip nel ruolo di portavoce del web, ma la vedremo presto anche nella seconda edizione di Salotto Salemi. E a proposito di GF Vip…