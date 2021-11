1 Parla Giulia Salemi

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip Party, andata in onda ieri sera, Giulia Salemi e Gaia Zorzi hanno parlato delle pesanti accuse che Soleil Sorge ha rivolto a Gianmaria Antinolfi qualche giorno fa in diretta. L’ifluencer infatti ha insinuato che il gieffino inizialmente si venda in un certo modo, per voi rivelarsi essere tutt’altro. Come se non bastasse l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato un retroscena inedito su Gianmaria. Soleil infatti ha raccontato di aver ricevuto regali da parte di Antinolfi, che si sono poi rivelati provenire da un outlet. Queste le sue dichiarazioni:

“Voleva comprarmi delle cose, e poi andava all’outlet. Si finge Briatore, ma è un lavoratore semplice. La cosa che io gli rimprovero sempre è che è veramente brutto sfregiare la semplicità, il lavorare per le cose, che è una cosa fondamentale. Si vuole vendere per playboy e per riccone, invece mette da parte i soldi e mangia pasta e piselli, non è che va a cena nei ristoranti tutte le sere”.

Le parole di Soleil Sorge hanno tuttavia fatto storcere il naso a numerosi utenti sul web. Adesso così a prendere le parti dell’influencer, difendendo anche il suo ragionamento, è stata proprio Giulia Salemi, che ha così affermato:

“Lei non aveva intenzione di sminuire chi è di un ceto più umile. Non stava disprezzando chi ha una casa bilocale o chi mangia pasta e piselli, perché il caviale dubito che lo mangiamo tutti quanti a pranzo e cena. Semplicemente al Grande Fratello succede un meccanismo inconscio. Più ti senti forte e più in puntata vuoi performare. Più hai fatto battute a effetto che hanno funzionato, più sei alla ricerca di queste frasi che nel 90% la gente percepisce bene. Però ci sono volte in cui ti escono in maniera sbagliata e la gente può rimanere anche un po’ sbigottita”.

L’analisi di Giulia è perfetta: Soleil non voleva di certo sminuire chi mangia pasta e piselli o chi acquista in outlet ma presa dal momento e inconsciamente si è espressa male. 👏🏼 #gfvip #gfvipparty pic.twitter.com/uqcg3C0ZsH — Vale ♐️ (@afiresign_) November 22, 2021

