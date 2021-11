Le accuse di Soleil Sorge

Anche questa sera nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 6 non è mancato un nuovo scontro tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Come sappiamo ormai i rapporti tra i due sono più tesi che mai e tra loro non corre buon sangue. Nonostante i gieffini abbiano provato ad avere un rapporto, ormai sembrerebbe che non ci sia più un punto di incontro. Questa sera così nel corso della diretta Gianmaria ha affrontato nuovamente Soleil, e come era prevedibile i toni si sono subito scaldati.

Inaspettatamente infatti Soleil Sorge ha fatto delle precise accuse ad Antinolfi, affermando come inizialmente si venda in un certo modo, per voi rivelarsi essere tutt’altro. Come se non bastasse l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato un retroscena inedito su Gianmaria. Soleil infatti ha raccontato di aver ricevuto regali da parte di Antinolfi, che si sono poi rivelati provenire da un outlet. Queste le dichiarazioni della Sorge:

“Voleva comprarmi delle cose, e poi andava all’outlet. Si vanta tanto di riempire le donne di regali, e fa nomi di brand e poi…Non farti il figo con quello che non sei. Si finge Briatore, ma è un lavoratore semplice. La cosa che io gli rimprovero sempre è che è veramente brutto sfregiare la semplicità, il lavorare per le cose, che è una cosa fondamentale. Si vuole vendere per playboy e per riccone, invece mette da parte i soldi e mangia pasta e piselli, non è che va a cena nei ristoranti tutte le sere”.

Non è mancato dunque l’ennesimo scontro dunque tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Se quest’ultimo dovesse salvarsi dalla nomination non è escluso che nei prossimi giorni tra i due ci siano ulteriori faccia a faccia. Ma cosa accadrà? Non resta che attendere per scoprirlo.

