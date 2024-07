Di recente Tony Effe è finito spesso al centro del gossip. Solo nelle ultime ore il cantante, che sta dominando l’estate con la sua Sesso e Samba, è stato beccato in barca con l’ex allieva di Amici Cosmary Fasanelli.

Tony Effe ancora al centro del gossip

In queste settimane si è parlato molto di Tony Effe. Come tutti ben sappiamo infatti il cantante, che è senza dubbio il re dell’estate con la sua hit Sesso e Samba, è finito più volte al centro del gossip e del pettegolezzo e si è fatto un gran parlare della sua vita privata. Inizialmente infatti si è mormorato di un presunto flirt che ci sarebbe stato con Chiara Ferragni, che per giorni ha fatto discutere il web.

Successivamente Tony è stato avvistato con Giulia De Lellis. A quel punto in molti hanno ipotizzato che il cantante avesse iniziato una frequentazione con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Tuttavia la conoscenza non è mai stata confermata. Adesso come se non bastasse l’artista è tornato al centro dell’attenzione, per un nuovo chiacchiericcio che si sta facendo largo in rete.

Come riporta Deianira Marzano infatti, che ha ricevuto una segnalazione da una fan, Tony Effe è stato beccato in barca in compagnia di una celebre ex allieva di Amici di Maria De Filippi. Di chi parliamo? Nientemeno che di Cosmary Fasanelli, Velina di Striscia La Notizia. Stando a quanto è emerso, pare che la ballerina fosse anche nel backstage di un recente concerto del cantante. A quel punto sui social i più hanno iniziato a parlare di presunta frequentazione tra i due.

Attualmente però i diretti interessati non sono ancora intervenuti per fare chiarezza sulla situazione. Non è da escludere però che tra Tony e Cosmary ci sia soltanto una semplice amicizia e che tra loro non ci sia alcuna questione di cuore.