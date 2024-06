Da un po’ di tempo si vocifera di una presunta gravidanza per Giulia Salemi. L’ex gieffina, secondo i rumor, sarebbe incinta del fidanzato Pierpaolo Pretelli. Ma come stanno realmente le cose? Vediamo cosa è successo di recente per far pensare a questa ipotesi e quali sono le ultime novità sulla coppia.

La presunta gravidanzata di Giulia Salemi: cosa è successo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti dentro la casa del Grande Fratello Vip nell’edizione 2020/2021. I due hanno subito trovato un feeling e hanno intrapreso una relazione trovando tanto sostegno nei fan. Non hanno nascosto di aver affrontato anche un periodo di forte crisi, tanto che a quanto pare si sono divisi per un breve periodo.

Adesso Giulia e Pierpaolo sono più innamorati che mai e mostrano la loro felicità anche sui social. In tutto questo, alcuni fan hanno iniziato a pensare che per loro ci sia una gravidanza in vista. O meglio, lei sarebbe già incinta ma non l’avrebbe ancora detto (magari perché ai primi mesi e quindi per scaramanzia evita di dare la notizia).

LEGGI ANCHE: Ecco perché Annalisa canta “sembra l’agosto del ’96” in Storie brevi

Ma perché questa idea? Da dove nasce la teoria? Il rumor è nato da alcune mosse social della stessa Giulia Salemi che non sono sfuggite ai suoi fan e follower. Per prima cosa gli utenti hanno notato che la showgirl ha iniziato a seguire su Instagram un’influencer statunitense chiamata Stephanie Ike. Per molti questo nome non vuol dire niente, ma l’influencer è nota per i consigli che dà alle mamme su come gestire i loro figli soprattutto quando sono neonati.

Oltre a questo i fan hanno anche notato che Giulia indossa praticamente sempre vestiti oversize o camicie del fidanzato Pierpaolo Pretelli. Semplice moda o la Salemi vuole al momento nascondere delle rotondità da maternità? Per il momento la coppia non ha commentato queste voci e noi ovviamente aspettiamo una loro evenutale conferma o smentita sul gossip, augurando loro sempre il meglio.