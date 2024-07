In queste ore Giulia Salemi ha condiviso un dolce video sui social nel quale vediamo la sua sorellina Margherita giocare con il figlio di Pierpaolo Pretelli.

Il video postato da Giulia Salemi conquista il web

Sono stati mesi pieni di impegni professionali gli ultimi per Giulia Salemi. Come in molti sapranno infatti l’influencer ha lanciato il podcast Non lo faccio x moda, che ha ottenuto un ottimo successo. Solo di recente è andata in onda l’ultima puntata della prima stagione e di certo già in molti attendono con ansia il ritorno del programma. Nel mentre anche la vita privata di Giulia pare procedere a gonfie vele. La relazione con Pierpaolo Pretelli infatti ha superato diversi momenti di crisi ma a oggi pare che tra i due tutto vada a meraviglia. La Salemi in persona, all’interno del suo podcast, di recente ha ammesso di essere pronta al passo successivo e in merito ha dichiarato:

“Io e Pierpaolo siamo in un momento molto sereno, siamo più maturi e pronti a fare qualche passo in avanti. Non è più un giochetto per noi“.

In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Giulia Salemi infatti ha postato sui social un tenero video nel quale vediamo la sua sorellina Margherita, di 7 anni, mentre gioca teneramente con Leo, figlio di Pierpaolo Pretelli. Notando la grande complicità tra i due bambini, l’influencer ha simpaticamente aggiunto: “Oh mamma, tra Pretelli e Salemi junior mi sa che è scoppiato un amore. Sarà una questione genetica”.

La sorellina di Giulia Salemi gioca col figlio di Pierpaolo Pretelli pic.twitter.com/AzYwWcr6eJ — disagiotv (@disagio_tv) July 1, 2024

Il dolce video ovviamente non è passato inosservato e in breve ha fatto il giro dei social. Di recente intanto si mormora che Giulia e Pierpaolo siano in attesa di un figlio. Tuttavia la coppia non ha ancora confermato i pettegolezzi, che al momento dunque sono da considerarsi tali.