1 Alcune frasi scomode di Giulia Salemi su Dayane Mello finiscono nel mirino dei fan della modella (VIDEO)

Nervi tesi nella Casa del GF Vip tra Giulia Salemi e Dayane Mello. L’influencer e la modella in questo periodo discutono facilmente, con quest’ultima che ha insinuato come, a suo dire, il rapporto tra Giulia e Pierpaolo sia un po’ forzato. Le due non sono state tenere l’una con l’altra. La Salemi non ci è stata e ha fatto, anche lei, affermazioni molto forti nei confronti della Mello. Frasi scomode, per lo più, che hanno non poco stizzito gli utenti della rete.

Alcuni fan di Dayane Mello non hanno gradito alcune parole di Giulia e sui social hanno pubblicato dei video dove hanno attaccato duramente la Salemi per le dichiarazioni fatte verso la modella. L’utente qui sotto ha addirittura fatto un video riassuntivo con tutti i momenti incriminati (o almeno i più importanti)…

Ecco qua la nostra ''paladina delle donne'', colei che probabilmente crede che il femminismo sia la scritta girl power sulla maglietta e il follow alla pagina di Freeda, ladies and gentleman: Giulia Salemi (con la simpaticissima collaborazione di Stefania Orlando). #GFVip pic.twitter.com/CqT5fe0Ntp — Julieth; (@juliearockstar) December 29, 2020

Anche nelle ultime ore, Giulia Salemi si è lasciata scappare una frase che non ha ricevuto grandi consensi dai fan di Dayane Mello. Lei e Dayane, così come degli altri vipponi, sono stati coinvolti nella prova di burlesque. Se la Mello è parsa disinvolta, la Salemi ha ammesso di trovare delle difficoltà, per poi sferrare l’ennesima stoccata: “I miei pigiamini li vedete, ciabatta con il pelo, calzettini di spugna. Si vede che Dayane e Cecilia sono abituate a far questo con i loro uomini, io no”.

“Io non sono sexy a letto. Probabilmente #Dayane è abituata a fare così con gli uomini”



Ma avvisate #Giulia che dopo lei deve fare uno spettacolo di burlesque, NON AL CIRCO 🎪 🤡 #gfvip #rosmello pic.twitter.com/eqeq6dHrS1 — posso dirtelo? (@edoruta) December 30, 2020

let's not forget Giulia's words about Dayane, please be smart and keep saving Mario and Giacomo 💗 #rosmello pic.twitter.com/siRbmuCjWK — amazzone (@parliamoditz) December 31, 2020

Queste parole non sono passate inosservate e hanno fomentato una polemica sui social tra gli utenti, che si sono spaccati in due, tra chi difende Giulia Salemi e chi, invece, prende le parti di Dayane Mello.

Intanto tra loro sembra essere ritornato il sereno…