Vincenzo Chianese | 15 Luglio 2023

Il simpatico video postato da Giulia Salemi

In questi mesi a conquistare ancora un volta il cuore del pubblico è stata Giulia Salemi. Come ben sappiamo l’influencer ha curato la parte social del Grande Fratello Vip 7, mostrandosi perfetta e centrata per questo ruolo. In molti infatti hanno elogiato il lavoro impeccabile svolto dall’ex Vippona, e in tanti sperano di vedere Giulia come prossima opinionista del reality show. Sia Orietta Berti che Sonia Bruganelli infatti hanno ufficialmente lasciato il programma, ma al momento non è ancora ben chiaro chi prenderà il loro posto. Solo di recente la Salemi, parlando di un ipotetico ritorno al GF, ha affermato: “Non so. Non sono stata licenziata, non ho firmato. In ogni caso: grazie Signorini. È un guru e un sostegno. Sono fortunata: la sola mai ripescata dal cesto dei concorrenti per passare in studio”.

Nel mentre, come è noto, negli ultimi mesi si è anche discusso a lungo della vita privata di Giulia. L’influencer ha infatti vissuto un breve periodo di crisi con Pierpaolo Pretelli, che tuttavia a oggi è solo un lontano ricordo. Al momento infatti i due sono ancora unitissimi e innamoratissimi, e nulla sembrerebbe scalfire la loro serenità e il loro equilibrio.

In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che ha fatto divertire il web. Sui social infatti Giulia Salemi sembrerebbe aver lanciato una frecciatina ad alcuni suoi ex fidanzati, con un simpatico video. L’influencer si è mostrata mentre usava un simpatico filtro, dedicato proprio alla categoria degli “ex”. La clip ha così fatto il giro del web, e non sono mancati commenti ironici da parte degli utenti.

I fan nel mentre continuano a sperare di rivedere la Salemi al Grande Fratello Vip 8 a settembre. Al momento però non è ancora ben chiaro chi affiancherà Alfonso Signorini e chi curerà la parte social del programma.