Grande Fratello, tornerà Giulia Salemi?

Sebbene si senta una “bimba del web”, Giulia Salemi ha ammesso in un’intervista a La Stampa di essere “più televisiva che mai”! L’influencer italo-persiana ha confessato che per quanto social e TV siano lontanissimi tra loro, potrebbero essere la chiave per il futuro.

Durante la lunga chiacchierata tra le colonne del quotidiano, Giulia Salemi ha fatto sapere non solo che il mestiere di influencer non è per niente facile, ma anche quale sarà il suo futuro nel piccolo schermo. La rivedremo ancora come “inviata social” nella prossima edizione del Grande Fratello (da capire se sarà solo nip o ci sarà la fusione tra nip e vip) oppure volterà pagina?

A riguardo si è detto davvero di tutto, anche che Giulia Salemi potesse sostituire Sonia Bruganelli come opinionista. O ancora nelle vesti di commentatrice, pronta a raccontarci il sentiment degli utenti su Twitter e scovare curiosità.

Fino a questo momento Giulia Salemi non si era ancora espressa. Quindi come stanno le cose? A parlarne è stata proprio lei:

“Non so. Non sono stata licenziata, non ho firmato. In ogni caso: grazie Signorini. È un guru e un sostegno. Sono fortunata: la sola mai ripescata dal cesto dei concorrenti per passare in studio”, ha dichiarato Giulia Salemi.

Al momento quindi la situazione pare essere in stand by, ma non è escluso che Alfonso Signorini possa richiamare Giulia Salemi nuovamente al suo fianco. L’esperimento nel corso dell’ultima edizione ha funzionato e chissà non ci sia un bis per l’influencer!

Altro aspetto interessante emerso nell’intervista la Salemi sono i nomi delle quattro famose conduttrici da cui trae ispirazione. Tutte diverse tra loro, ma con tanto da insegnare. Lei le osserva e spera un giorno di poter ottenere gli stessi successi:

“L’ironia di Michelle Hunziker, la dolcezza e il tatto di Silvia Toffanin, l’animo giocherellone di Alessia Marcuzzi. E poi in un campionato a sé, inarrivabile, Queen Maria De Filippi”, ha concluso Giulia Salemi.