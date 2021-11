1 I fan di Soleil vs Giulia Salemi

Solo lo scorso anno Giulia Salemi è stata una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 5. Come sappiamo all’interno della casa più spiata d’Italia l’influencer ha fatto la conoscenza di Pierpaolo Pretelli e tra i due a poco a poco è iniziata una bellissima storia d’amore. Ancora oggi i Prelemi sono una delle coppie più amate e seguite del mondo dello spettacolo e in molti attendono con ansia il momento in cui i due decideranno di compiere il grande passo. Nel mentre dopo il Grande Fratello Vip sia per Giulia che per Pierpaolo sono giunte grandi opportunità. Mentre l’ex Velino è stato uno dei concorrenti di Tale e Quale Show, la Salemi è diventata conduttrice della nuova edizione del GFVIP Party, al fianco di Gaia Zorzi, sorella di Tommaso.

Settimana dopo settimana così le due commentano tutto quello che accade nella casa del Grande Fratello Vip 6 e naturalmente non mancano numerosi ospiti. Tuttavia proprio nel corso dell’ultima puntata è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Vediamo di cosa si tratta.

Inaspettatamente i fan di Soleil Sorge si sono scagliati proprio contro Giulia Salemi. Ma perché e cosa ha scatenato l’ira dei follower dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Tutto è iniziato quando durante la diretta del reality Soleil, per scherzo, ha affermato: “Di influencer qui c’è n’è una”. A quel punto la Salemi, che stava seguendo il momento, ha alzato gli occhi al cielo, come segno di disapprovazione. I fan della Sorge così hanno attaccato Giulia per il suo gesto, che naturalmente non è passato inosservato.

ma quindi la polemica su giulia e soleil è per questo sguardo mioddio pippate di meno pic.twitter.com/8mwXExDW48 — assenzio (@asfaltofresco) November 15, 2021

Qualche giorno fa invece a scagliarsi duramente contro Soleil è stata Olga, la moglie di Aldo Montano. Rivediamo cosa è accaduto e le sue dichiarazioni in merito.