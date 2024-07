Dopo l’annuncio fatto circa una settimana fa sui social insieme al compagno Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi si sta godendo la gravidanza. E con la sua solita ironia, mettendo un video sui social, ha fatto notare che su di lei non è cresciuta solo la pancia.

L’ironia di Giulia Salemi che fa notare la crescita del seno in gravidanza

Una settimana fa Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato sui social di essere in attesa del loro primo figlio insieme. Con quel post, infatti, andarono a confermare un rumor che stava girando da tempo dopo che lei aveva iniziato a seguire un’influencer che parlava di gravidanza.

“Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? SI.. ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te.. Mamma e Papà”, hanno scritto nella descrizione di una foto in cui lei mostrava il pancino e lui l’abbracciava.

E adesso Giulia Salemi si sta godendo la gravidanza senza però perdere la sua ironia. Mentre si trova in vacanza, la showgirl ha messo un video nelle storie del suo profilo Instagram in costume. E ha fatto notare che non le è cresciuta solo la pancia, ma sta aumentando la dimensione anche di altro. “Ragazzi, ma io sono scioccata! Chi sono queste? Ma chi le conosce? Dove si mette la firma? Caspita!”, ha detto nel video.

Giulia Salemi, infatti, ha fatto notare (come normale che sia) che le è un po’ aumentato il seno. E ha ironizzato sul fatto che vorrebbe mettere la firma per averle sempre così abbondanti.