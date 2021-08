1 Intervengono i fan di Giulia Salemi e di Pierpaolo

Sono ormai mesi che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno ufficializzato la loro relazione. Dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 5, i due a poco a poco si sono avvicinati sempre di più, fino a quando non è scoppiata la passione. Anche dopo la fine del reality la coppia ha avuto modo di approfondire la conoscenza e a oggi l’ex Velino e l’influencer sono inseparabili. Nelle ultime settimane infatti Giulia e Pierpaolo si sono mostrati sui social innamoratissimi e felici come non mai, e nulla pare possa scalfire questa serenità. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha portato i Prelemi al centro dell’attenzione mediatica, non per loro volontà. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Tutto è iniziato quando nel corso di un programma radiofonico su Radio Norba lo speaker Antonio Malerba ha commentato la coppia formata da Giulia Salemi e da Pierpaolo Pretelli insieme a un collega. Proprio quest’ultimo ha mostrato alcune immagini dei due ex concorrenti del Grande Fratello Vip intenti a prendere il sole a mare. A quel punto, lasciando tutti senza parole, lo speaker di Radio Norba ha affermato senza motivo:

“Sono immagini che non vorremmo mai vedere e che spero i bambini non stiano guardando! […] Eddai, non ci inquadrare il sedere della tipa!”.

Sui social è così partita una vera e propria polemica, e i fan di Giulia Salemi e di Pierpaolo Pretelli si sono chiesti perché lo speaker radiofonico abbia criticato le innocenti immagini della coppia. I Prelemi intanto non sono ancora intervenuti sulla faccenda e non è escluso che nelle prossime ore dicano la loro su quanto accaduto. Nel mentre solo poche ore fa Giulia ha scritto sui social una toccante dedica per il compleanno di Pierpaolo, che ha commosso il web. Rivediamo le sue dichiarazioni.