Tra pochi giorni Giulia Salemi darà alla luce il suo primo figlio. In queste ore dunque l’influencer ha mostrato sui social insieme a Pierpaolo Pretelli la cameretta del bambino.

La cameretta del figlio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Alcuni mesi fa, con un emozionante video postato sui social, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato di essere in attesa di un figlio. Si tratta della prima gravidanza per l’influencer, che tra pochi giorni diventerà dunque mamma. A breve infatti il bambino, di cui al momento non si conosce ancora il nome, verrà alla luce e i fan attendono con trepidante ansia il momento del parto. Giulia nel mentre non ha nascosto le sue paure e nel corso di una chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo ha affermato: “Sono impaurita, è un nuovo corso di vita. Mi hanno detto che smetti di essere figlia perché diventi mamma”.

Col passare del settimane la Salemi intanto ha aggiornato i follower con tutte le news sulla sua gravidanza, ricevendo anche preziosi consigli da alcune delle sue fan. In queste ore per di più, in attesa di partorire, Giulia e Pierpaolo hanno condiviso un nuovo video, nel quale hanno per la prima volta mostrato la camerata del figlio. Il filmato naturalmente non è passato inosservato e ha già conquistato tutti gli utenti.

Sempre a Verissimo nel mentre Giulia Salemi ha anche parlato della possibilità di sposare Pierpaolo Pretelli. L’influencer tuttavia almeno per il momento non pensa al matrimonio e riguardo ha dichiarato: “Ora non ci pensiamo, sono scaramantica. Poi i miei sono separati e ho sofferto tanto. Non è tra le mie priorità ora, se succederà sarà a momento debito, ora mi voglio godere la maternità”.

Non resta dunque che attendere la notizia della nascita del figlio di Giulia e Pierpaolo e nel mentre fare tanti auguri a questa meravigliosa coppia.