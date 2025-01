Per la prima volta in TV Rossella Erra ha mostrato suo marito. Lo ha fatto a La Volta Buona dove era ospite durante l’argomento riguardante le coppie. A tal proposito la coppia ha raccontato a Caterina Balivo il modo in cui lui ha fatto a lei la proposta di matrimonio. E non è stata molto romantica.

Il marito di Rossella Erra con lei a La Volta Buona

Avete mai visto il marito di Rossella Erra? L’opinionista nota per il suo ruolo nei programmi di Milly Carlucci (in particolare Ballando con le stelle) tiene molto alla privacy e difficilmente affronta in maniera approfondita questo argomento. Quindi è anche difficile vedere i componenti della sua famiglia, marito compreso.

Ma Rossella lo ha portato con sé in TV e lo ha fatto a La Volta Buona, nella puntata andata in onda giovedì 9 gennaio. Caterina Balivo ha aperto la puntata parlando di coppie e di possibili matrimoni. Quindi ha avuto vari ospiti che hanno storie d’amore longeve, che hanno superato grandi crisi, ma anche i single in cerca del grande amore.

Ecco che Rossella Erra era presente con il marito Attilio col quale è sposata da 23 anni. Ma stanno insieme da 25 anni. In puntata hanno quindi parlato della loro relazione e del matrimonio in particolare che lui lo ha definito “emozionante, perché era un passo importante che facevamo”. Rossella Erra ha ascoltato con un grande sorriso le parole del marito. Ma quando la Balivo ha chiesto com’era stata la proposta, lei ha cambiato subito espressione diventando delusa.

Come mai questo cambio di epressione? Il siparietto è stato molto divertente, perché il motivo a quanto pare è la proposta un po’ “smart” fatta dal marito, che non aveva nulla di romantico. Infatti lei ha spiegato che non c’è stato l’ingonocchiamento, l’anello, nemmeno un fiore. Erano in auto e lui ha un certo punto si è girato e le ha chiesto se le andava di sposarsi.

In studio sono scoppiati tutti a ridere, ma hanno fatto notare che anche se è mancato il romanticismo la storia sta duranto da ben 25 anni.