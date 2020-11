3 Giulia Salemi fa una battuta piccante a Pierpaolo Pretelli che non è passata inosservata sul web: ecco il video

Giulia Salemi e quella battuta a Pierpaolo Pretelli che ha fatto tremare i fan dei “Gregorelli”. L’influencer è entrata a far parte del cast del Grande Fratello 5 da qualche settimana. Non si tratta della prima volta nel reality di Canale 5 per la Salemi, che era stata già una concorrente della terza edizione. Da quando ha varcato la porta rossa Giulia si è molto avvicinato al suo amico storico Tommaso Zorzi e al suo gruppo di amici.

In molti però hanno notato un sospetto avvicinamento tra la ragazza e Pierpaolo. Sul web infatti si è immediatamente parlato di un presunto interessamento della Salemi per l’ex velino di Striscia la notizia. Si parla di sintonia e di un bel legame tra i due, come dimostrato dai diversi video apparsi online. Nelle ultime ore a fare il giro del web è stato il video che immortala una battuta della bella “persiana”, la quale fa un’allusione piuttosto esplicita.

Non Giulia Salemi che dice a Pierpaolo che a volte gli guarda il pacco 🚨💀

“Hai la gonna aperta?“, fa notare Pierpaolo alla ragazza. “Amore è un pantaloncino – è la pronta risposta di Giulia Salemi, che poi allude – mi stavo cambiando non guardarmi la patta. Perché io guardo il tuo pacco? Qualche volta…sotto la doccia“. Non si tratterebbe, secondo i beninformati appassionati del reality che seguono i vipponi h24 su Mediaset Extra, del primo scambio “equivoco” tra i due.

Tuttavia Pretelli nella casa ha mostrato sin dai primissimi giorni un interesse per un’altra concorrente, Elisabetta Gregoraci.

