1 Lo sfogo di Giulia Salemi

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Come ben sappiamo ormai da circa un anno la coppia ha dato il via a una bellissima relazione e sono in molti ancora oggi a sostenere e supportare i Prelemi. Proprio in questi giorni l’influencer e l’ex Velino hanno deciso di partire per Parigi, per trascorrere dei momenti in relax in vista delle festività natalizie. Naturalmente sui social i due ex gieffini stanno testimoniando il loro bellissimo viaggio, tuttavia alcune ore fa è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli infatti sono stati cacciati in malo modo da un noto ristorante di Parigi, nonostante avessero prenotato e addirittura pagato la cena con settimane in anticipo. Il motivo? Un ritardo! Sui social infatti l’influencer ha raccontato che a causa del troppo traffico lei e Pierpaolo sono arrivati al ristorante con 30 minuti di ritardo. Nonostante la cucina fosse ancora aperta però lo staff del locale ha cacciato la coppia e naturalmente la Salemi ha fatto un duro sfogo su Instagram. Queste le sue dichiarazioni:

“I francesi sono i peggiori, i più maleducati e cafoni. Siamo arrivati con mezzora di ritardo perché non trovavamo il posto e perché qua non si capisce niente oltretutto e ci hanno balzato e mandati via. Non ci hanno fatto ordinare con una cena già pagata settimane fa, nonostante in modo carino gli abbiamo spiegato i problemi con il traffico. Li abbiamo pregati di farci sedere visto che erano le 10.30 e prendevano prenotazioni fino quell’ora, quindi la cucina era aperta e non gli costava niente. Non andate mai qua! Posto tremendo e staff tremendo”.

Come se non bastasse successivamente Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno commentato un post Instagram del ristorante in questione, facendo diverse recensioni negative. A quel punto però alcuni utenti sul web hanno criticato i Prelemi per il loro comportamento. Tanti altri però hanno preso le parti della coppia, facendo notare come Giulia e Pierpaolo fossero dalla parte della ragione.

per me è il citare la partita del 2006 per lamentarsi di un ristorante rinomati di parigi a cui sicuramente interessa molto

ma li pagano per essere così cringe e patetici a 30 anni? pic.twitter.com/X3CxneDc0s — miel (@segnodiluna) December 21, 2021

Qualche giorno fa nel mentre la Salemi e Pretelli hanno anche detto la loro su Alex Belli e Soleil Sorge. Rivediamo le loro dichiarazioni in merito.