Giulia Salemi parla della salute di Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli – foto Instagram

L’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli procede a gonfie vele ma, come qualsiasi coppia, si trova a dover affrontare anche momenti non semplici. E non parliamo di certo del loro rapporto. Come spiegato ieri attraverso una storia su Instagram, l’ex gieffino (oggi speaker radiofonico di R101) ha un problema di salute. A raccontarlo è stata l’influencer italo-persiana sul suo profilo social.

Giulia Salemi ha spiegato che il suo Pierpaolo Pretelli da circa un mese ha sottovalutato la situazione, che gli ha provocato spesso nausea, giramenti di testa e una sorta di mancamento, tutto causato da un fortissimo dolore alla cervicale. Ora il modello si trova a Piacenza, a casa della sua fidanzata. Ecco le parole di quest’ultima a riguardo:

“Il piccolo Pier non sta benissimo in questo periodo. Stava andando a Roma ma ha avuto una sorta di mancamento e giramento di testa con nausea. Non è la prima volta ultimamente. È sceso a Rogoredo e io lo sono andata a prendere. Adesso è a Piacenza con me”.

Si legge dalla storia postata da Giulia Salemi su Instagram. La stessa fashion blogger ha rivelato anche che oggi Pierpaolo Pretelli si sottoporrà a una risonanza, per accertarsi e capire da dove deriva il malessere. Infine ha concluso con un piccolo consiglio ai suoi fan, chiedendo a ognuno di mandare delle energie positive per il suo Pier:

“Domani facciamo una risonanza per capire meglio il dolore che ha alla cervicale che l’ha ridotto così al punto di farsi fare punture di Toradol. Questo per dirvi: non tirate la corda con il vostro corpo. Il primo campanello d’allarme fermatevi, accertatevi della situazione e curatevi subito. Lui sta così da un mese ma ha sottovalutato la situazione e non di immaginava neanche lui di arrivare a stare così male. Tante good energy per Pier”.

La storia Instagram di Giulia Salemi

Questo porterà probabilmente Pierpaolo a doversi concedere un po’ di riposo. Come giusto che sia. Noi di Novella 2000 e Novella2000.it ovviamente facciamo il nostro in bocca al lupo a Pierpaolo Pretelli e a Giulia Salemi, augurandoci che tutto possa risolversi nel migliore dei modi.

