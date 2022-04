1 Lo sfogo di Luigi sul diabete

In ogni daytime di Amici 21 assistiamo alle lezioni dei ragazzi in sala, a confronti con gli insegnanti, non mancano le liti, ma ci sono anche momenti di sfogo. Durante l’appuntamento di ieri andato in onda su Canale 5, Luigi ha avuto modo di fare quattro chiacchiere con Maria De Filippi. Il cantante si trovava nella sua stanza, quando la conduttrice l’ha richiamato all’attenzione per parlare un po’ e raccontarsi.

Qualcosa che, come spiegato da Luigi di Amici 21, non fa mai. Almeno non per quanto riguarda la sua persona. L’allievo è tornato a parlare della sua malattia, spiegando quanto non sia del tutto semplice convivere con il diabete. Questo lo porta ad avere anche un certo tipo di atteggiamento alle situazioni che si trova ad affrontare e, tra queste, le discussioni avute settimane fa con Alex.

Tra i due cantanti di Amici 21 c’è un netto distacco e Luigi ha rivelato il perché preferisce non reagire alle stoccate del suo compagno d’avventura: “Io e Alex siamo distaccati, c’è un distacco tra noi. Ma vado avanti. Lui rimarca spesso certe cose e mi manda delle frecciatine”. Bordate a cui però preferisce non dar peso, motivando questa decisione: “Cerco di non reagire, relax. Mi rilasso. Farmi prendere dalle emozioni e dall’adrenalina incide sulla mia glicemia. E per questo motivo devo rilassarmi spesso. L’adrenalina, anche solo se sto seduto e sono in tensione, non fa fare effetto all’insulina”.

Nel suo monologo ad Amici 21 Luigi ha detto che il diabete gli è stato diagnosticato quando aveva 16 anni. Ha spiegato che sono stati mesi pesanti prima che il medico gli dicesse la verità: “Da quel momento controllo il corpo, le emozioni, cerco di stare tranquillo. Penso che non ci sia nulla di così devastante nella vita, per lasciarmi andare penso che ci sia di peggio. Non funziona sempre. A me non pesa il diabete, devo controllarmi punto, a modo mio magari ma cerco di stare sempre rilassato. Ho l’ansia di andare dal medico, ho paura che mi dice le cose”, come riportato da Fanpage.it.

Luigi si racconta a Maria e le emozioni per il cantante non tardano ad arrivare #Amici21 pic.twitter.com/3sWt4Jn5Vn — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 15, 2022

Poco dopo si è lasciato andare alle lacrime. A seguire Luigi Strangis di Amici 21 ha anche parlato del bellissimo percorso fatto fino a oggi all’interno del talent e delle tante emozioni vissute.

Un percorso bellissimo e ricco di emozioni per Luigi 🤩 #Amici21 pic.twitter.com/CPtLzRpTci — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 15, 2022

Durante questo racconto dell’allievo di Amici 21, una confidenza è arrivata anche da Maria De Filippi. Andiamo a rivedere cosa ha detto la conduttrice…