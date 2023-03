Giulia Salemi rivela il motivo per cui ha rifiutato il ruolo di opinionista al GF Vip

NEWS

Debora Parigi | 29 Marzo 2023

GF Vip 7

Perché Giulia Salemi ha rifiutato di essere opinionista al GF Vip

Dopo aver partecipato come concorrente per ben due volte al GF Vip, Giulia Salemi con Alfonso Signorini ha davvero trovato fortuna. Nella Casa ha conosciuto il suo attuale fidanzato, Pierpaolo Pretelli, e con la nuova figura inserita in studio al reality ha avuto modo di mostrarsi in tutta la sua bravura.

Come sappiamo, infatti, Giulia per tutta questa settimana edizione del Grande Fratello Vip si è dedicata ai social. Seduta sul suo sgabello, ha avuto il compito di leggere i tweet da parte del pubblico a casa. E quindi ha fatto un po’ sapere ai concorrenti i pensieri di chi guarda, considerando che loro in gioco potrebbero avere una percezione totalmente diversa di cosa vedono e sentono gli spettatori nei loro confornti.

Questo ruolo le è calzato a pennello e ad un certo punto di questa edizione avrebbe potuto avere il salto di ruolo, almeno per un breve periodo. Sotto le feste di Natale, infatti, Sonia Bruganelli è andata in vacanza (come fa ogni anno), quindi occorreva un altro opinionista al suo posto. Ci sarebbe potuto finire proprio Giulia Salemi su quella poltrona, ma alla fine ci sono andati una volta Soleil Sorge e una volta Pierpaolo Pretelli (entrambi conduttori del GF Vip Party). Il motivo è che Giulia non ha accettato questo ruolo. Perché? Lo ha spiegato lei stessa in un intervista al settimanale Chi:

“A Natale non mi sentivo pronta, adesso ci penserei. Il ruolo della “bastar*a con il tablet” è totalmente mio perché mi permette di tirare fuori il mio lato graffiante attraverso le battute che leggo via Twitter. Non amo essere st*onza, lo sono quando c’è bisogno. Per tutti sono l’amica comprensiva, sono gli altri ad essere pungenti con me. Però so leggere le situazioni e so difendermi se qualcuno mi viene contro, come nella vita reale”.

Insomma, non si vede proprio totalmente nel ruolo di opinionista perché bisogna essere molto pungenti. E lei lo è soprattutto per difesa. Però magari ci potrà fare un pensierino per il prossimo anno. Lei è pronta adesso a un salto di qualità e magari per la prossima edizione del reality potrebbe davvero sedersi su quella poltrona tanto ambita.