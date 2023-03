NEWS

Andrea Sanna | 29 Marzo 2023

GF Vip 7

L’attacco di Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo è tornato a parlare della sua ex Antonella Fiordelisi in un’intervista rilasciata a Casa Pipol. L’ex volto di Temptation Island ha avuto con lei una relazione di ben 3 anni e quando si sono lasciati, lei ha intrapreso una conoscenza con Gianluca Benincasa. Con ironia e senza peli sulla lingua, Francesco è certo che il prossimo ex che rilascerà delle dichiarazioni sull’influencer sarà proprio Edoardo Donnamaria: “Tocca fare uno special con me, lui e Gianluca”.

Riguardo alla sua relazione con Antonella Fiordelisi, Francesco Chiofalo ha detto di aver avuto spesso dei dubbi sul rapporto che la legava a Gianluca. Spesso ha pensato infatti che potesse esserci qualcosa oltre l’amicizia: “Quando li ho visti insieme ho capito che il dubbio non era così infondato, anche se lei ha sempre negato quando le ho posto delle domande”.

Ora che Antonella è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip come la vede? Francesco Chiofalo ha detto di non avere dubbi. Pensa sia stata troppo fomentata e la trova insopportabile: “Con Edoardo è un’altra persona. Con me era più rispettosa e tranquilla”.

Durante la lunga chiacchierata ha anche commentato la presenza insistente di Stefano, padre di Antonella Fiordelisi durante tutto il suo percorso. A riguardo, come raccolto da Isa & Chia, ha affermato:

“Quest’uomo ha bisogno di cure mediche, di aiuto. Qualcuno gli spiegasse che la figlia non è andata in guerra, qualcuno gli può spiegare che può dormire la notte? Quest’uomo non ha percepito bene questa storia del GF secondo me. Ragazzi non userò mezzi termini. Io al padre di Antonella, sapete quante volte l’ho mandato a fan***o quando stavo con Antonella e anche quando mi ci sono lasciato. Ma scherzate? È una persona insopportabile”.

Infine a Francesco Chiofalo è stato anche chiesto come la famiglia Fiordelisi si è insidiata nella vita della figlia. Lui ha fatto alcuni esempi. Ha rivelato quando hanno organizzato una vacanza e lei ha detto al suo ex di chiedere il permesso a suo padre per poter partire. Un qualcosa di inconcepibile per lui. Al contempo però è sicuro che ultimamente lei abbia litigato con la famiglia:

“Io la conosco benissimo… la prima cosa che avrebbe fatto, uscita dal Gf, sarebbe stata di andare dal padre e invece non c’è andata. Sta volta il padre ha fatto un casino mettendosi in mezzo e lei è molto arrabbiata. Io, se posso darle un consiglio, è bene che lei metta i puntini sulle “i” con suo padre perché è pericoloso, può farle fare delle figure becere”.

C’è da dire però che nelle scorse ore Antonella Fiordelisi è comparsa proprio insieme ai genitori e al fidanzato Edoardo Donnamaria su Instagram!