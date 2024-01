Giulia Salemi a Sanremo 2024: quale sarà il suo ruolo

Sanremo

Andrea Sanna | 6 Gennaio 2024

Giulia Salemi Sanremo 2024

Anche quest’anno a Sanremo 2024 tra i tanti volti noti ritroveremo anche Giulia Salemi. Ma quale ruolo avrà quest’anno l’influencer? Quel che possiamo svelarvi è che sarà a stretto contatto con i big in gara…. e non solo!

Sanremo 2024: c’è anche Giulia Salemi

Si era parlato della possibilità di vedere Giulia Salemi a Sanremo 2024, dopo la precedente edizione nel ruolo di inviata speciale. Se inizialmente si pensava potesse essere impiegata da Amadeus per il Prima Festival, ora sappiamo con certezza che non sarà così. Quel ruolo è affidato a Paola e Chiara, coadiuvati dai due inviati Daniele Cabras e Mattia Stanga.

E quindi Giulia Salemi cosa farà e quale sarò il suo ruolo? Per l’occasione l’influencer italo-persiana sarà nuovamente inviata sul campo e racconterà da vicino l’edizione numero 74 della kermesse canora. Per lei si è aperta una nuova parentesi lavorativa accanto a TV Sorrisi e Canzoni.

Dopo il debutto a dicembre al Casinò di Sanremo, dove ha avuto modo di intervistare tutti i cantanti in gara, dal 4 al 10 febbraio racconterà i personaggi e le emozioni direttamente dalla Città dei fiori. Per Giulia Salemi si tratta di una straordinaria occasione.

Lei stessa dopo la scelta di Mediaset di sostituirla come inviata social al Grande Fratello, aveva parlato di nuove opportunità lavorative e grosse sorprese. E Sanremo 2024 è senza dubbio una grossa opportunità per il suo percorso di crescita lavorativa. Cresciuta con le grandi conduttrici della nostra televisione, Giulia Salemi spera di poter seguire in qualche modo il loro stesso cammino.

Nel mentre si gode anche l’amore accanto al suo fidanzato Pierpaolo Pretelli, con il quale ha recentemente festeggiato il suo terzo anniversario. Per Giulia Salemi procede dunque il periodo d’oro sia in ambito sentimentale che lavorativo e i suoi fan sono davvero orgogliosi di lei.