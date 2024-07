Ecco le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 2 luglio, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5

Anticipazioni Endless Love 2 luglio

Emir coinvolge Nihan negli affari della sua azienda, la Kozkuoglu Holding. Il compito della pittrice è di portare avanti un’iniziativa benefica, che prevede la costruzione di una scuola nella centrale elettrica.

All’inizio Nihan sembra essere piuttosto scettica, perché consapevole che anche Kemal è coinvolto nel progetto.

Quando però Emir la informa che l’imprenditore avrebbe consegnato le sue dimissione, riesce a convincersi.

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Forse alcuni di voi dovranno ancora abituarsi, ma vi informiamo che c’è stato un cambio di programmazione all’interno del palinsesto Mediaset. Quindi se vi state domandando quando va in onda Endless Love, è il caso di seguire questi appunti:

Dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

al dalle Il venerdì in seconda serata alle 23:20.

Non ci sarà modo ora come ora di vedere le puntate della serie turca dal lunedì alla domenica come successo nelle settimane precedenti.

Infine volete sapere quanti episodi conta e quante stagioni ha? Nel dettaglio si parla di due stagioni da 35 e 39 episodi l’una.

Dove vederlo in TV e streaming

Volete sapere dove vedere Endless Love in TV e streaming in italiano? Precisamente su Canale 5 e Mediaset Infinity. Sono questi i canali di riferimento.

Nella piattaforma di Mediaset Infinity tutti i giorni si può seguire sia la diretta, ma anche riguardare gli episodi passati e presenti della serie TV. In ogni episodio è presente una trama che vi aprirà la strada per scoprire come finisce Endless Love.

Attendiamo domani per le nuove anticipazioni sulla serie televisiva turca!