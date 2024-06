Giulia Salemi si intervista da sola e rivela di avere poche amiche tra le colleghe: “Sono sempre stata fregata”

Spettacolo

Nicolò Figini | 10 Giugno 2024

Grande Fratello

Durante l’ultima puntata del suo podcast Giulia Salemi ha intervistato se stessa e ha fatto una serie di interessanti rivelazioni, tornando anche a parlare del rapporto con le sue colleghe.

Le amicizie di Giulia Salemi

Giulia Salemi ha rilasciato l’ultima puntata del suo podcast “Non lo faccio x moda” e per tale occasione ha intervistato se stessa. Una trovata molto apprezzata dai suoi fan e ha colto l’opportunità per fare delle rivelazioni sul suo passato, ma non solo.

Qualche giorno fa, se ben ricordate, l’influencer aveva risposto al commento di una follower che le chiedeva quanta gelosia ci fosse nel mondo dello spettacolo. L’ex gieffina ha rivelato che tra donne non c’è molta solidarietà e in queste ore è tornata sull’argomento:

“Il rapporto con le colleghe è sereno, pacifico. Ho provato con qualcuna a instaurare un rapporto più duraturo ma se dopo la settima volta che scrivo solo io, poi accanno perché capisco che non c’è interesse reciproco. Io mi posso fidare di tre persone: i miei genitori, Pierpaolo e 1-2 amici.

Mi sono sempre data, sono sempre stata fregata e quindi ora mi sono imposta una corazza. Un tempo cercavo in maniera disperata di instaurare rapporti di amicizie ma adesso accanno”.

Nel video qui sopra infatti possiamo sentire Giulia Salemi affermare di poter fare affidamento su pochissime persone e di non essere riuscita a fare amicizia con diverse colleghe. A quanto pare era sempre lei a cercarle per messaggio, ma le altre non si facevano mai sentire di loro spontanea volontà.

La conversazione tra Giulia Salemi e Giulia Salemi, dunque, è proseguita tra rivelazioni sulla propria infanzia ad aneddoti sulla vita sentimentale con Pierpaolo Pretelli: “Ora siamo in un momento molto sereno, siamo più maturi e pronti a fare qualche passo in avanti. Non è più un giochetto per noi“.