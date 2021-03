1 Ecco perché è sparita Giulia Salemi

In queste ultime 48 ore Giulia Salemi è sparita dai social. I fan dell’influencer si sono subito il motivo di questo allontanamento da Instagram e hanno portato avanti varie ipotesi. I più maliziosi hanno addirittura pensato fosse successo qualcosa tra lei e Pierpaolo Pretelli, il suo fidanzato. Ma nulla di tutto questo è vero. Per tale ragione, visto il continuo rumoreggiare sul web, Giulia ha pensato bene di intervenire e tranquillizzare le persone che la seguono con affetto e mettere a tacere le fake news. Ecco le sue parole su Instagram:

“Ciao ragazzi, buongiorno! Volevo salutarvi un attimino. So che sono sparita, come quando uno sparisce partono due filoni: chi si preoccupa perché interessato alla persona e chi spesso fa supposizioni sbagliate. Non sono tenuta a dirlo, visto che ho condiviso tanto in questi mesi di Casa, volevo semplicemente dire a chi interessa e chi mi vuole bene di stare tranquilli. Semplicemente purtroppo ho avuto un problema familiare e non sono stata attaccata ad Instagram”.

Proprio Giulia Salemi ha poi spiegato meglio cosa è successo e il perché è sparita dai social, rivelando che sua nonna è stata portata in ospedale:

“Mia nonna a Piacenza è stata ricoverata in ospedale e quindi nelle ultime 48 ore sono stata concentrata a seguire le dinamiche familiari e non quelle da fandom su Instagram. Anche perché ricordiamoci sempre che un rapporto non si basa su un like o un commento, ma sui fatti, per chi avesse dubbi. Tra me e Pierpaolo di fatti ce ne sono tanti. State tranquilli”.

Ma come sta ora la nonna di Giulia Salemi? A dirlo è stata proprio lei…