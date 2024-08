Giulia Salemi ha pubblicato un video che ritrae il momento in cui ha scoperto della gravidanza con Pierpaolo Pretelli

Nella giornata di ieri Giulia Salemi ha pubblicato un video, in occasione del compleanno di Pierpaolo Pretelli, in cui vediamo la coppia apprendere per la prima volta la notizia della gravidanza.

Giulia Salemi e Pierpaolo scoprono della gravidanza

Come ben sappiamo molto presto Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli diventeranno genitori. Lo hanno annunciato nel mese di luglio e tutti i loro fan non potrebbero che essere più felici. Ovviamente è ancora troppo presto per sapere il sesso del bambino o quale nome gli daranno, ma nel mentre stanno intrattenendo i loro fan con la loro storia d’amore.

Qui sotto possiamo vedere un video che la stessa Giulia ha pubblicato, insieme ad altre foto, sul proprio profilo Instagram. Ha voluto festeggiare con una tenera dedica il compleanno di Pierpaolo Pretelli:

“Tanti auguri amore mio.. sei una persona meravigliosa , un papà dolce, un fidanzato rispettoso, un figlio responsabile, un amico altruista. Quando immagino nel dizionario il sinonimo per la parola bontà spunti tu.

Grazie per avermi fatto scoprire l’amore vero e per essere il miglior compagno di viaggio con cui condividere questo nuovo capitolo della nostra vita. Auguri papi”.

Giulia Salemi però ha voluto condividere con i social anche un momento molto tenero e privato della coppia. Stiamo parlando del giorno in cui entrambi hanno scoperto della gravidanza e infatti li vediamo al settimo cielo mentre si abbracciano per quasi un minuto in silenzio. Alla fine si danno anche un bacio quasi fino a raggiungere le lacrime per la gioia.

Non vediamo l’ora che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli possano allargare la loro famiglia. Intanto i fan sognano anche di vederli finalmente sposi, ma per questo ci sarà sicuramente tempo. Chissà che non decidano di farlo quando il loro bambino sarà un po’ più grande, così che possa partecipare attivamente alle nozze.