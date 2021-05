1 Giulia Stabile parla di Sangiovanni

È la prima ballerina a trionfare ad Amici, Giulia Stabile. Un traguardo inaspettato per lei e importante, che può incoraggiare tanti giovani che inseguono il suo stesso sogno. O che, magari, hanno affrontato nella scuola gli stessi fantasmi del passato.

Giulia Stabile, infatti, ad Amici 20 non ha dato solo prova del suo immenso talento, ma ha messo a nudo anche le sue insicurezze e fragilità. Lei nella danza ha trovato la forza di non arrendersi. Di affrontare a muso duro le difficoltà. Questo grazie agli insegnanti come Veronica Peparini, fondamentale nel suo percorso, ma anche dei suoi compagni, in particolare Sangiovanni. La ballerina tra i banchi di scuola si è innamorata del cantante e attualmente formano una coppia davvero molto affiatata.

Sia ad Amici, tra cui varie interviste come quella a TV Sorrisi e Canzoni, Giulia ha confessato che Sangiovanni per lei è il suo primo amore: «È il primo ragazzo che ho baciato», ha detto Giulia Stabile, accompagnando queste parole con una risata. «Una cosa bellissima su di lui? Dovrei dirne 200 miliardi. È un ragazzo stupendo», ha proseguito. Per poi rivelare cosa pensano le sue amiche di lui: «Le mie amiche tornando a casa non mi hanno detto che è bello o che è bravo. Mi hanno detto: “Non esistono nel mondo tante persone come lui”. Io perso questo di Sangio».

Se Sangiovanni è stato fondamentale per Giulia Stabile, anche lei lo è stato per il cantante: «Ha avuto tanti casini, così tanti che l’hanno portato a diventare troppo adulto in fretta. Lui mi dice che con me riesce a trovare il suo spirito bambino, che riesce a sentirsi libero da tanti pesi che la vita gli ha messo addosso».

Sempre nella medesima intervista a Sorrisi, Giulia Stabile ha aggiunto che ora per via degli impegni non riescono a vedersi tutti i giorni. Era una cosa che avevano messo in conto, però. Quando sente la sua mancanza, guarda lo sfondo del telefono: «Ho fatto un collage di tre foto della finale», ha raccontato.

Oltre alla parentesi Sangiovanni, Giulia Stabile ha parlato anche di Amici e ha rivelato un aneddoto…