Vincenzo Chianese | 27 Giugno 2023

Fedez

Fedez insieme a Giulia Stabile

Sono trascorsi più di due anni da quando Giulia Stabile ha vinto Amici 20. Da quel momento la ballerina è diventata una delle professioniste del talent show di Maria De Filippi e ancora oggi è una dei volti più amati e seguiti del programma. Nel mentre in queste ore per la Stabile è arrivata un’altra grande opportunità. Fedez infatti ha scelto Giulia come ballerina in occasione del concerto benefico Love Mi, che si terrà proprio oggi in Piazza Duomo a Milano. A salire sul palco saranno alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, da J-Ax, Francesca Michielin, Annalisa, Achille Lauro, e molti altri.

Ieri così, in occasione delle prove generali di questo live, che verrà anche trasmesso in diretta su Italia 1, proprio Fedez si è mostrato su Instagram insieme a Giulia Stabile. A quel punto il rapper ha annunciato che mentre lui canterà, la ballerina danzerà al suo fianco. Queste le parole di Federico, che naturalmente non sono passate inosservate:

“Domani sera abbiamo organizzato una sorpresa per voi. Lei balla e io canto”.

Mentre attendiamo di capire come ci stupirà Giulia Stabile a Love Mi, pochi giorni fa la ballerina ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair Italia. Nel corso della chiacchierata la vincitrice di Amici 20 ha annunciato che a breve partirà per gli Stati Uniti, dovrà avrà modo di perfezionare i suoi studi. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“In estate andrò a studiare negli Stati Uniti. Mi piacerebbe provare ad avere una carriera lì, anche se è molto complicato. Non sono certa di voler lasciare tutto quello che ho costruito in Italia, che comunque è tanto. Ma soprattutto sogno di arrivare alla fine della mia vita e guardarmi indietro sapendo di aver provato a fare tutto quello che desideravo, senza rimpianti”.