Nicolò Figini | 27 Giugno 2023

Uomini e donne

In queste ore è stata fatta una segnalazioni in merito a un presunto tradimento da parte di Federico Nicotera verso Carola

La segnalazione su Federico Nicotera

Ieri sera Federico Nicotera ha rotto il silenzio e ha parlato esplicitamente della sua rottura con Carola, ex sua corteggiatrice a Uomini e Donne. Non ha specificato i motivi che li hanno portati a tale scelta, ma ha pregato i fan di non invadere la loro privacy in un momento così delicato. Qui di seguito uno stralcio del discorso:

“Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così. Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti.

Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Le motivazioni le sappiamo io e lei, quindi vi chiedo per favore di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo”.

Questo pomeriggio, invece, Deiniara Marzano ha pubblicato nelle sue Stories di Instagram una segnalazione che riguarda proprio Federico Nicotera. Il messaggio arriverebbe da una persona che conosce entrambi gli ex volti di Uomini e Donne. All’inizio afferma che l’ex tronista si sarebbe solo approfittato di Carola:

“Ciao Deia, sono contenta che state difendendo Carola. Non capisco per quale motivo lo protegge e non dice le cose come stanno. Qualcosa non mi torna. Io li conosco molto, ma molto, bene. Lui, da quando sta con lei, solo all’inizio è stato amorevole ma per i social”.

Successivamente, poi, questa persona sostiene che ora Federico Nicotera punterebbe al Grande Fratello Vip. Inoltre, ha aggiunto, poco tempo fa avrebbe anche tradito Carola:

Pensava di sfondare come coppia ma non trovava un’agenzia che li volesse. Così poi ha mollato. Perché lui è convinto che possa fare il GF, ora è in quel mood. Tra l’altro pare che l’abbia anche tradita perché si è confidato con un amico in comune”.

Ovviamente non sappiamo quale sia la verità e va tutto preso con le pinze. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.