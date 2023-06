Giulia Stabile volta pagina dopo Sangiovanni con Alessio Cavaliere? Questo video insinua il dubbio

NEWS

Debora Parigi | 30 Giugno 2023

Giulia Stabile

C’è del tenero tra Giulia Stabile e Alessio Cavaliere? Ecco come stanno le cose

Ormai da tempo si parlava di una crisi Sangiulia dato che la ballerina e il cantante non si mostravano più insieme. Sia Sangiovanni che Giulia non hanno annunciato apertamente la fine della loro relazione, ma alcune frasi dette da entrambi fanno ormai capire che non sono più una coppia. Lei ha parlato di lui come “è e resterà per sempre il primo grande amore”. Lui ieri, rispondendo a una domanda su chi porterebbe alla fine del mondo (per citare la sua canzone con Mr.Rain), ha parlato anche di “una ragazza che mi ispiri”. Niente riferimento diretto alla Stabile. Ma adesso alcuni associano i nomi di Giulia Stabile e Alessio Cavaliere.

Facciamo un po’ di chiarezza per capire da dove nasce tutto questo. In pratica da quando è finito Amici 22, Giulia sta lavorando molto a vari progetti e sta anche passando molto tempo con l’ex allievo Alessio. In realtà con loro c’è anche Samuele Segreto. I tre ballerini, infatti, stanno preparando una coreografia insieme al maestro Porcelluzzi per l’evento Carla Fracci Mon Amour che si terrà a luglio a Desenzano del Garda. L’evento è organizzato da Kledi.

Come la stessa Giulia aveva riferito, ha deciso di portare sul palco con lei Alessio e Samu direttamente da Amici 22. Si tratterà di una coreografia molto particolare e intensa in cui la ballerina ha deciso di raccontare con la danza il momento difficilissimo che ha passato. A lei non piace esternare queste cose in pubblico, ma ha deciso di raccontarlo con quello che le riesce meglio: la danza appunto.

Si tratta quindi solo di lavoro, ma gli utenti del web hanno notato una grande vicinanza tra Giulia Stabile e Alessio Cavaliere. Per quello che ne sappiamo si tratta solo di una bellissima e profonda amicizia. Però ovviamente tutto è possibile. Noi, come sempre, auguriamo tanta felicità e grandi successi a questi ragazzi davvero eccellenti.