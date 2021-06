Giulia Stabile e Sangiovanni sempre più affiatati: vacanza con la famiglia di lui (FOTO)

1 Giulia Stabile e Sangiovanni con la famiglia

Le presentazioni ufficiali sono avvenute il giorno dopo la finale di Amici 20 e oggi Giulia Stabile e Sangiovanni sono ormai di famiglia con i reciproci parenti. Il cantante ha già passato del tempo a casa della ballarina e lei è già la seconda volta che va a Vicenza da lui per un po’ di giorni. D’altronde se lo erano detti e promessi: appena uno dei due avrà del tempo libero prenderà il treno per raggiungere l’altro. E così è.

In questi giorni, quindi, Giulia Stabile e Sangiovanni sono per un po’ liberi dagli impegni lavorativi e così hanno deciso di dedicarsi una piccola vacanza con la famiglia di lui. Ieri pomeriggio infatti la coppia si è concessa un po’ di relax in una tenuta nelle campagne venete con tanto di piscina. E insieme a loro due c’erano il fratello e la sorella del cantante con i rispettivi partner. Il tutto è stato immortalato con una foto di gruppo in piscina pubblicata poi sui social da Alberto Damian, fratello di Sangiovanni, che ormai è diventato un vero e proprio idolo (insieme al padre) per il fandom Sangiulia.

Giulia Stabile ha partecipato venerdì sera alla festa di compleanno della cugina di Sangiovanni organizzata con gli amici. Mentre sabato sera l’evento è stato festeggiato con tutti i parenti in un ristorante. E ieri sera il gruppo ha passato una serata in campagna con i parenti della madre del cantante.

Insomma la vincitrice di Amici 20 ha praticamente conosciuto tutta la famiglia del suo fidanzato ed è amata da parenti e amici. Tra pochi giorni (il 20 giugno), invece, sarà proprio il suo compleanno e i fan si aspettano già una grande festa in suo onore a cui potrebbero partecipare entrambe le famiglie dei due ragazzi.

Purtroppo, però, in questa piccola vacanza c’è stato anche un brutto episodio che per fortuna ha trovato il supporto di fan e non solo…