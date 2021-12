Giulia Stabile e Sangiovanni rivelano la data del primo anniversario: ecco dove hanno festeggiato

1 La data del primo bacio di Giulia Stabile e Sangiovanni

Giulia Stabile e Sangiovanni sono una delle coppie famose più amate. E hanno fatto sognare la maggior parte del pubblico di Amici durante la scorsa edizione. Il loro amore è nato proprio all’interno della scuola del talent nel periodo delle feste di Natale e il pubblico è venuto a saperlo nei daytime di gennaio quando è ripartita la messa in onda.

Come tutti ricorderanno, Giulia aveva esposto il suo interesse per Sangiovanni, tanto che lo sapevano tutti in casetta (tranne lui, anche se a quanto pare aveva “capito tutto dalla prima volta”). E alla fine i due si erano avvicinati. Poi, nella pausa natalizia, c’era stato il bacio, avennuto nella stanza del cantante e coperti dal cappuccio della felpa. Da quel momento sono stati una coppia, partendo in punta di piedi fino ad arrivare al brano Lady (totalmente dedicato a lei) e a dichiarazioni plateali durante il Serale di Amici di fronte a milioni di telespettatori.

Quale fosse la data di questo bacio e quindi il loro anniversario non è mai stato rivelato. Giulia e Sangiovanni non hanno mai detto quando fosse successo, ci hanno sempre tenuto a tenere il tutto molto privato. I fan hanno solo capito che era avvenuto nel lasso di tempo delle feste di Natale e soprattutto prima di Capodanno. Ma alla fine, proprio ieri, è arrivata la conferma che in molti aspettavano. L’anniversario di Giulia Stabile e Sangiovanni è il 27 dicembre.

Proprio ieri la ballerina ha messo una storia sul suo profilo Instagram, un video senza audio, riprendendo il cantante e ha scritto il numero 1 seguito da un cuore bianco. Poi ha messo altre due storie sempre in riferimento a loro come coppia. Quindi il primo bacio di Giulia e Sangiovanni c’è stato il 27 dicembre 2020 e la coppia ha appena festeggiato un anno di relazione. I due si trovano a Barcellona. Sono partiti subito dopo Natale e hanno approfittato di queste feste per andare nella città di origine della madre della ballerina. Qui vivono la nonna materna di lei e uno zio. E stanno passando questi momenti in assoluta serenità e tranquillità, infatti non sono molto social in questi giorni.

E questi sono proprio i giorni di riposo prima del grande evento per Sangiovanni e cioè Sanremo. Infatti, dopo l’annuncio, Giulia Stabile ha mostrato tutto il suo supporto…