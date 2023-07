NEWS

Andrea Sanna | 13 Luglio 2023

Amici 22

L’esibizione di Giulia Stabile insieme ai due ex di Amici 22

Serata davvero speciale per molti ballerini della scuola di Amici 22. Ieri a Desenzano Del Garda si è tenuto l’evento di danza “Carla Fracci mon amour”, dedicato a una delle più grandi danzatrici del ventesimo secolo. A colpire in particolare il passo a tre di Giulia Stabile insieme a Samu Segreto e Alessio Cavaliere. Ma andiamo per ordine.

Si è trattato della seconda edizione, ideata da Kledi Kadiu e Silvia Frecchiami. Un modo speciale per omaggiare al meglio l’ètoile Carla Fracci, la più importante ballerina classica italiana amata in tutto il mondo.

Sul palco, come dicevamo, si sono esibiti famosi ballerini della scena nazionale e internazionale, che hanno avuto modo di presentare coreografie classiche o inedite. Ma non solo, perché anche tanti volti di Amici 22 hanno avuto il piacere di presenziare, dagli allievi ai professionisti.

Parliamo per esempio di Mattia Zenzola, vincitore del talent, ma anche di Benedetta Vari, Ramon Agnelli. E ancora tra i tanti ex di Amici 22 Maddalena Svevi, Samu Segreto, Alessio Cavaliere e Rita Pompili. Tra i professionisti figurano invece Simone Nolasco, Giulia Stabile (ospite speciale della serata).

Come mostrato da diverse immagini emerse sui social anche altre vecchie conoscenze del talent hanno avuto il piacere di fare parte della serata. Dunque non solo i ballerini di Amici 22, ma anche Anbeta Toromani, Virginia Tomarchio e Amilcar Moret Gonzalez.

A colpire, come mostrato da questo video condiviso anche dalle storie di Giulia Stabile, è l’esibizione che la ballerina ha realizzato insieme a Samu e Alessio. Un passo a tre emozionante che è stato ripreso da tantissimi presenti. Questo spiegherebbe quindi anche il perché (come avevamo già detto) del tanto tempo che Giulia ha trascorso insieme ad Alessio. Sui due si parlava di un presunto avvicinamento, ma è un gossip che non trova conferme se non a fini lavorativi.

Qui di seguito ecco le immagini della serata…

I ballerini di Amici 22 e i professionisti all’evento dedicato a Carla Fracci pic.twitter.com/ZiRsYPws9s — disagiotv (@disagio_tv) July 13, 2023

Così i ballerini di Amici 22 (e non solo) hanno illuminato la serata!