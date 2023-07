NEWS

Andrea Sanna | 13 Luglio 2023

Influencer smascherata

Purtroppo non tutti gli influencer sono onesti con i propri follower e c’è chi, a loro insaputa, finge di compiere determinati atteggiamenti solo ed esclusivamente per ottenere consensi.

Stavolta però non restiamo in Italia, ma voliamo in Indonesia e più precisamente a Bali, uno dei luoghi turistici più amati anche dagli influencer. Una ragazza, che di mestiere lavora appunto sui social network, si sarebbe prodigata a raccogliere i rifiuti presenti in spiaggia. Un bellissimo gesto, penserete nel leggere queste righe. Lo sarebbe se non fosse il fatto compiuto è nato solo per pubblicità e ottenere maggiore visibilità.

L’influencer in questione, infatti, è stata pizzicata a raccogliere il pattume presente tra cartacce e bottiglie di plastica. Il tutto fatto, per l’appunto, solo per finta. Infatti pochi istanti dopo, terminate le riprese, si è messa a fare quattro chiacchiere con chi era lì, mettendo così da parte le buone intenzioni che voleva fare credere. Un passante, che si trovava di lì, ha pensato bene di filmarla e smascherarla.

Ecco il video della ragazza

Il video, che potete vedere qui sotto, sta spopolando su TikTok e in tantissimi lo stanno condividendo. Non sappiamo se l’influencer in questione qualcuno l’ha o meno riconosciuta. Ciò non toglie che, per quanto potesse essere una bella azione, si è trasformata in una vera e propria presa in giro.

Si fa tanto per sensibilizzare campagne di raccolta di rifiuti, ripulire interi litorali dalla maleducazione di tante persone, ma a quanto pare serve a poco. E nemmeno influencer come quella di cui vi abbiamo parlato, sembra aver compreso l’entità e la gravità del suo gesto.

Una mancanza di rispetto non solo nei confronti di tante persone, ma della natura stessa. Vedremo se l’influencer riusciranno a identificarla e se, in caso, riceverà qualche ammenda pecuniaria dopo quanto accaduto.

