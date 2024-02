NEWS

Andrea Sanna | 3 Febbraio 2024

Oroscopo

Arriva una nuova settimana e non manca l’oroscopo di Joss con tutte le previsioni dal 5 all’11 febbraio, segno per segno

Quali sono le previsioni della settimana dal 5 all’11 febbraio? Ce le svela l’oroscopo di Joss! Ecco cosa ci riserveranno le stelle in questa classifica…

12 – Oroscopo di Joss: il Cancro

Settimana che lentamente si ammorbidisce con l’entrata di Mercurio nel segno amico dell’Acquario. Bene le comunicazioni e il vostro morale: riotterrete equilibrio di mente e cuore. Ottime le opportunità di chiamare chi desiderate e poter così chiarire situazioni precedenti. Bene le storie a due sorte di recente: un progetto nuovo si realizzerà.

11 – Bilancia

Settimana in cui mercurio vi aiuta e vi concede l’opportunità di scegliere. Più strade vi si presenteranno di fronte: dentro o fuori, vecchio o nuovo. Anche l’amore vi vuole più concentrati sul da farsi. Bene l’amore per i single, con recupero di vecchi rapporti e l’opportunità di essere vincenti di fronte a controversie comunicative.

10 – La settimana dell’Ariete

Mercurio ingressa nel segno e se attendete risposte valide di lavoro o personali, questa è la settimana giusta. Gli alti e bassi emotivi ci saranno nel fine settimana e qualcuno potrebbe discutere animatamente con chi gli sta accanto. I single hanno incontri buoni e di puro divertimento nel week-end.

9 – Oroscopo di Joss: Leone

Le stelle della settimana sono molto positive. L’ingresso di mercurio al polo opposto al vostro sole, vi ricorda che non sempre parlare con diplomazia porta dei risultati. Meglio attendere il fine settimana per chiarire con toni fermi una posizione. Chi in amore, chi nel lavoro dovrete mettere in chiaro il vostro pensiero.

8 – Scorpione

Questa settimana vi apprestate a vivere un confronto. Qualcosa dovrà essere aggiustato: da una comunicazione sul lavoro, alla gestione monetaria. Bene le stelle del week-end. Ottime le opportunità di vivere serenamente la settimana. Godetevi le giornate di mercoledì e giovedì: un incontro vi stupirà.

7 – Toro, l’oroscopo della settimana

La settimana è positiva negli affari e altresì buona in amore. Le coppie possono pensare al proprio futuro progettando e realizzando, i single hanno dal canto loro molteplici opportunità di incontri al chiar di luna o sotto le coperte. Il lavoro chiama ad avanzamenti e opportunità. Tante notizie stanno per giungere.

6 – Vergine

Una settimana positiva ancora spinta da Marte e Venere al trigono del Sole. Vi apprestate a vivere buone nuove nel lavoro, con avanzamenti, nuovi contatti e buone nuove nel fronte amore, con proposte interessanti per i più giovani o revisione dei rapporti per i più indecisi. Bene il denaro. Attendete un prestito? Questa è la settimana in cui, se chiedete tutto vi verrà dato.

5 – Sagittario

Ottima è la presenza di mercurio che in sestile al sole è garanzia di spostamenti, comunicazioni importanti e passi in avanti di vostri progetti o situazioni. Venere e Marte rimangono nel secondo campo solare e forse qualche spesa di troppo potrebbe portare malumori. Non vi preoccupate: il fine settimana sarà un toccasana per il relax e il divertimento.

4 – Pesci

Ottimo il denaro e le faccende professionali, in una settimana governata dalla presenza imperante di Marte e venere nell’undicesimo campo solare. Mercurio dall’Acquario vi ricorda che quel passo in avanti lavorativo che volete, sta per giungere. Maggior mordente nel fine settimana quando un confronto è in arrivo.

3 – La classifica dell’oroscopo di Joss: Capricorno

Le stelle dell’azione e dell’armonia sono nel vostro segno, significatori esclusiva di avanzamenti professionali e di eventuali chiarimenti che dovrete avere con chi vi sta accanto. Nuove notizie arrivano e portano soddisfazioni. Bene il fine settimana per la coppia e per chi volesse divertirsi: serate mondane molto fortunate saranno vissute.

2 – Gemelli

La presenza di Mercurio in acquario è assai felice per avanzare in progetti o ricevere interessanti proposte proficue per voi. Il lavoro chiama ad avanzamenti e ad incarichi importanti, riassegnati o nuovi. Bene anche il giovane e non, pronto a ricevere un’interessante proposta. Ottime le opportunità di godersi la mondanità sotto le coperte, con partner o chi volete.

1 – Oroscopo di Joss: l’Acquario

Stelle belle in cielo per voi, mercurio nel segno vi regala ottimi momenti di intimità e dialoghi vivi con chi vi circonda. Bene le stelle del fine settimana con avanzamenti a tutto tondo nel lavoro, e se avete conti in sospeso i chiarimenti sono in arrivo. Vittorie giuridiche, o quel fatidico si per ottenere un prestito o un mutuo: apripista di una realizzazione alle porte.