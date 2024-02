Panico al GF! Malore per un concorrente, arriva un’ambulanza e la regia stacca (VIDEO)

NEWS

Andrea Sanna | 2 Febbraio 2024

Grande Fratello

Al GF panico tra i concorrenti. Uno di loro pare abbia avuto un malore ed è intervenuta l’ambulanza. La regia ha immediatamente staccato inquadratura e audio. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Malore per un concorrente del GF

Stasera nella Casa del GF un episodio ha scosso gli animi dei concorrenti. Improvvisamente si è sentito Federico Massaro chiedere aiuto ad Anita Olivieri e agli altri suoi compagni perché qualcuno ha avuto un malore. Non sappiamo nello specifico cosa sia successo e chi sia attualmente coinvolto. Ma queste sono le prime immagini emerse.

Si vedono tutti correre, Anita Olivieri allarmare gli altri ad avvertire il GF. Insomma in un attimo tutti hanno iniziato ad agitarsi. Dalle voci confuse si sente anche Marco Maddaloni dire “Non toccategli il cuore” e poi silenzio. La regia per rispetto del concorrente e della situazione ha preferito staccare e mandare le inquadrature nella piscina. Non sappiamo altro al momento.

Successivamente si è persino avvertito l’arrivo dell’ambulanza nella Casa del GF per soccorrere la persona che ha avuto il malore in questione. E ancora silenzio e una lunga censura da parte della regia.

In questi minuti nella Casa vediamo delle immagini in cui i concorrenti appaiono con volto serio e sono tutti in silenzio. Non c’è l’audio ancora una volta e dunque è difficile capire cosa stia succedendo. Anche gli inquilini del GF sono in attesa di avere delle risposte. E anche i fan sul web sembrano essere molto preoccupati, giustamente.

Ci auguriamo chiaramente che possa trattarsi di un qualcosa di risolvibile e chi si è sentito male possa riprendersi in tempi brevi. Attendiamo notizie, non facciamo supposizioni a caso, come sta succedendo in questi minuti sui social e aspettiamo di ricevere informazioni più precise dal GF stesso.

In ogni caso facciamo un in bocca al lupo al concorrente che ha avuto questo malore.